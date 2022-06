Probespieler: Essen testet Hottmann

Eric Hottmann stellt sich aktuell bei Rot-Weiss Essen vor. Der Stürmer verfügt über Drittliga-Erfahrung. Mit Timo Brauer ist ein alter Bekannter derweil zurück - aber in anderer Funktion.

Wie "Reviersport" berichtet, nimmt Hottmann aktuell als Probespieler am Trainingsbetrieb des Drittliga-Aufsteigers teil. "Wir wollen uns von ihm einen Eindruck verschaffen. "Er wird die Woche bei uns bleiben und dann werden wir weiter sehen", wird Sportdirektor Jörn Nowak zitiert.

Hottmann befindet sich aktuell auf Vereinssuche, zuletzt stand der 22-Jährige bei Türkgücü München unter Vertrag. Bis zum Rückzug aus dem Spielbetrieb absolvierte er 29 Drittliga-Spiele für den bayerischen Klub, erzielte zwei Tore - darunter ein Traumtor im Derby gegen 1860 München - und drei Vorlagen. Zuvor lief der gebürtige Aalener auch schon für Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga auf (23 Spiele, eine Vorlage). Ausgebildet wurde der mehrmalige Junioren-Nationalspieler beim VfB Stuttgart

Ehemaliger Kapitän Brauer künftig auf der Geschäftsstelle tätig

Mit Timo Brauer ist derweil ein alter Bekannter zurück bei RWE - allerdings als Neuzugang auf der Geschäftsstelle. Der 32-Jährige hatte zwischen 2009 und 2012 und dann nochmal zwischen 2016 und 2019 an der Hafenstraße gespielt. Insgesamt absolvierte er 200 Pflichtspiele für RWE und war als Kapitän am Aufstieg in die Regionalliga vor elf Jahren beteiligt. Zuletzt lief der Mittelfeldmann bei Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte auf.

"Wir haben in den letzten Monaten gemeinsam eine Idee entwickelt, wie RWE Timo beim Start seiner 'Karriere nach der Karriere' unterstützen und er gleichzeitig mit seiner Art, seiner Beliebtheit im RWE-Umfeld dem Verein helfen kann", sagt RWE-Vorstand Marcus Uhlig.