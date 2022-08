Preußen Münster: Lorenz moniert fehlende Cleverness

Nach dem Unentschieden gegen eine aufgewertete Reserve von Borussia Mönchengladbach übt Preußen Münster Selbstkritik.

Das hatte sich der SC Preußen Münster im wahrsten Sinne anders vorgestellt. "Wir waren überrascht von der Aufstellung, das war eine komplett andere Elf", erklärte Trainer Sascha Hildmann nach der Partie. Borussia Mönchengladbach II hatte gleich acht Spieler aus dem Erstliga-Aufgebot in der Startelf beim 1:1 (1:0) in Münster. Trainer Eugen Polanski hatte die Ansage erhalten, diese Akteure im Preußenstadion zu bringen. Er könne den Unmut verstehen, aber: "Unsere Aufgabe ist es, dass junge Profis Spielpraxis erhalten."

Und die Borussen-Formation stellte den bislang verlustpunktfreien Titelanwärter aus Münster vor eine Menge Probleme, die individuelle Klasse der Borussen was unübersehbar. Münster hatte wenig Ballbesitz und handverlesene Torchancen, ließ sich stattdessen ungewohnt häufig in Zweikämpfe verstricken. Die frühe Führung durch Marc Lorenz war dennoch ein Geniestreich der "reifen Herren". Der 36 Jahre alte Dennis Grote erkannte beim Freistoß die Situation, spielte einen frechen Querpass, und der 34-jährige Lorenz traf sehenswert aus der Distanz. Doch vor der Pause brachte der SCP mit seiner sonst so verwegenen Offensive wenig zustande, die Flügelspieler waren praktisch komplett neutralisiert.

Polanski hadert

Mehr noch, Polanski haderte mit Schiedsrichter Johannes Liedtke. "Leider haben wir nur einen von drei Elfmetern erhalten", trauerte der Ex-Profi vielleicht auch dem Sieg in Münster hinterher. Foul- und Handspiel blieben seiner Ansicht nach unbestraft, erst eine unsinnige Aktion von Shaibou Oubeyapwa gegen den eingewechselten Phil Beckhoff führte nach 67 Minuten zum Strafstoß. Michel Lieder verwandelte sicher. Zudem traf Yvandro Borges Sanches nur den Pfosten. In der Summe waren die Gäste dem Sieg schon näher als die vermeintlichen Favoriten aus Münster.

Der SCP war überrascht worden von der U 23 aus Mönchengladbach, auch wenn der Aufstiegsanwärter im 17. Punktspiel in Folge ungeschlagen blieb. "Respekt vor dem Gegner, da war Qualität auf dem Platz. Aber wenn wir 1:0 führen, dann müssen wir solche Spiele auch gewinnen, das ist unser Anspruch", monierte Torschütze Lorenz in Teilen fehlende Cleverness.