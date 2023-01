Preuß und Hinz fehlen in Ruhpolding - Weidel dabei

Franziska Preuß und Vanessa Hinz fehlen den deutschen Biathletinnen auch beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Aufgebot des DSV für die Rennen von Mittwoch bis Sonntag in der Chiemgau Arena hervor.

