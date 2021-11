Positiver COVID-19-Test: Hazard fehlt dem BVB

Thorgan Hazard (28) wurde am Montag positiv auf COVID-19 getestet, das gab Borussia Dortmund offiziell bekannt.

"Der Offensivspieler hatte weder heute noch am Sonntag Mannschaftskontakt und hat sich unmittelbar in Isolation begeben", teilte der BVB mit.

Da alle Mitglieder des Profi- sowie U-23-Kaders und deren jeweilige Betreuerteams zu 100 Prozent geimpft oder genesen sind, seien weitere Quarantänemaßnahmen "aktuell nicht erforderlich". Demnach könnte sich der belgische Nationalspieler nach fünf Tagen freitesten und wäre möglicherweise schon wieder eine Option für die Partie am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Auf den BVB wartet am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) das immens wichtige Champions-League-Auswärtsspiel bei Sporting Lissabon, das Hazard definitiv verpassen wird. In der laufenden Saison kam der Belgier neunmal in der Bundesliga (zwei Tore, eine Vorlage) - beim 2:1 gegen den VfB bereitete er das entscheidende Tor vor - sowie dreimal in der Königsklasse zum Zug.