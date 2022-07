2:2 nach 0:2: Nachrücker Portugal rettet gegen die Schweiz noch einen Zähler

Portugal, Nachrücker für die vom Wettbewerb ausgeschlossene russische Elf, lag gegen die Schweiz früh 0:2 hinten, stieg aber letztlich mit einem Remis im Leigh Sports Village Stadium in das EM-Turnier in der Gruppe C ein.

Schneller Doppelschlag

Die Portugiesinnen waren noch gar nicht richtig auf dem Platz, da lag der Ball auch schon in ihrem Tor. Sow platzierte einen unzureichend abgewehrten Ball im linken unteren Eck (2.), Kiwiv war per Kopf nach einem Bachmann-Freistoß zur Stelle (5.).

Portugal sammelte sich, versuchte über Ballbesitz zurück ins Spiel zu finden, konnte sich in der Offensive aber nicht in Szene setzen. Die Schweiz stand in der Defensive gut, fing die langen Bälle ab und hatte auch Jessica Silva gut im Griff. Allerdings ließ auch die Nielsen-Elf im Spiel nach vorne den Zug zum Tor vermissen. Nach einer Ecke setzte Diana Silva den Ball knapp über das Tor der Schweizerinnen (41.), es blieb beim 2:0.

Gomes bringt Portugal zurück - Jessica Silva gleicht aus

Portugal übernahm im zweiten Durchgang das Kommando, setzte sich in der Hälfte der Schweiz fest, ohne zunächst für Gefahr zu sorgen. Ein Standard musste her, nach einer Ecke lag der Ball dann im Netz der Schweizerinnen. Gomes setzte nach, nachdem Torhüterin Thalmann zunächst noch geklärt hatte - 1:2 (58.). Die Mannschaft von Trainer Francisco Neto blieb am Drücker und glich in der 65. Minute aus. Jessica Silva war einen Schritt schneller als Calligaris und lenkte den Ball zum 2:2 ins Tor.

Aluminiumpech für Reuteler und Telma

Die Schweiz schüttelte sich und hatte in der 81. Minute Pech, als Reutelers Versuch ans Lattenkreuz klatschte. Die Partie war offen, Sow scheiterte an der glänzend reagierenden Pereira im portugiesischen Tor. Dann war noch mal Portugal an der Reihe, Telmas Schuss knallte aber an den Pfosten (88.).

Letztlich stand eine gerechtes Remis, weil Schweiz die ersten 45 Minuten alles im Griff hatte und Portugal den zweiten Durchgang über weite Strecken dominierte.