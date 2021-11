Auf katastrophalem Rasen: Lemperle rettet deutscher U 20 spätes Remis

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft hat den nächsten Härtetest hinter sich gebracht: Am Montagnachmittag rettete das Team von Trainer Christian Wörns spät ein 1:1 in Portugal - auf katastrophalem Rasen.

Die deutsche U 20 schließt das Länderspieljahr also mit einem Remis ab. Vier Tage nach dem prestigeträchtigen 3:2 in Frankreich trennten sich das DFB-Team und Gastgeber Portugal in Leiria mit 1:1 (0:0). Damit bleibt die Wörns-Elf in der Spielzeit 2021/22 ungeschlagen.

Den besseren Start ins Spiel erwischten die Gäste, doch immer wieder stand Portugals Keeper Soares im Weg. Und auch der Rasen war ein großes Problem, der sich in einem auf diesem Niveau eigentlich kaum akzeptablen Zustand befand. Kölns Obuz trotzte den Widrigkeiten, setzte zum Dribbling an, fand aber nach 21 Minuten in Soares seinen Meister.

Königsdörffer vergibt Doppelchance

Nach dem Seitenwechsel hatte Königsdörffer die dicke Doppelchance zur Führung, blieb aber ebenfalls zweimal an Portugals Schlussmann hängen (53.). Drei Minuten später setzte auf der Gegenseite Jean-Marie zum Dribbling an, umkurvte nach einem Doppelpass DFB-Keeper Ramaj und schob cool ein. Portugal war nun die bessere Mannschaft.

Tore und Karten 1:0 Mathys Jean-Marie (56', Linksschuss) 1:1 Lemperle (86', Linksschuss) Tore und Karten 1:0 Mathys Jean-Marie (56', Linksschuss) 1:1 Lemperle (86', Linksschuss) Portugal Amaro (19. ) Deutschland Lemperle (19. ), Lawrence (41. ) Portugal Soares - Ferreira, Araujo, Amaro , Rodrigues - Maryal, Nascimento, Couto, Brito, Carvalho - Jean-Marie Portugal Aufstellung Soares - Ferreira, Araujo, Amaro , Rodrigues - Maryal, Nascimento, Couto, Brito, Carvalho - Jean-Marie Trainer: Peixe Deutschland Ramaj - Siebert, Lawrence , Voloder - Asta , Röhl , Messeguem, Obuz, Scott - Königsdörffer , Lemperle Deutschland Aufstellung Ramaj - Siebert, Lawrence , Voloder - Asta , Röhl , Messeguem, Obuz, Scott - Königsdörffer , Lemperle Einwechslungen 60. Breithaupt für Röhl

70. K. Schmidt für Voloder

70. Alidou für Königsdörffer

79. Nebel für Scott

80. Nankishi für Asta Trainer: Wörns Spielinfo Stadion Dr. Magalhães Pessoa Spielinfo Anstoß 15.11.2021, 16:00 Uhr Stadion Dr. Magalhães Pessoa Leiria

Erst die Einwechslungen des Mainzers Nebel und von Bremens Nankishi brachten neuen Schwung. Beinahe mit schnellem Erfolg: Nankishi bediente Nebel, dessen zu zentralen Abschluss Soares entschärfte (83.). Kurz vor dem Ende war aber auch der portugiesische Keeper machtlos, als Nankishi rechts im Strafraum das Dribbling suchte und eine punktgenaue Flanke an den zweiten Pfosten schickte - dort drückte Kölns Lemperle die Kugel zum verdienten 1:1-Ausgleich über die Linie.