Nach zwölf Jahren Abstinenz ist der FC Portsmouth zurück in der zweitklassigen Championship. Die Fans des Aufsteigers haben schwere Zeiten hinter sich.

2010 war der FC Portsmouth sogar in Deutschland in aller Munde, indirekt zumindest: Kevin-Prince Boateng, damals Profi bei den Südengländern, war im FA-Cup-Finale gegen Chelsea (0:1) Michael Ballack derart rabiat in die Parade gefahren, dass Ersterer danach "gefühlt 5000" gewiss nicht angenehme Nachrichten bekam und Letzterer die WM 2010 verpasste.

Für die Portsmouth-Fans scheinen diese Zeiten gefühlt 5000 Jahre her zu sein. Ihr Klub war zweimal englischer Meister (1949, 1950), zweimal FA-Cup-Sieger (1939, 2008), doch was in jener Saison 2009/10 passierte, war lange nur noch schmerzhaft. Als erstes Premier-League-Team hatte Pompey damals Insolvenz angemeldet und war auch wegen des fälligen Neun-Punkte-Abzugs abgestiegen, war nach weiteren finanziellen Turbulenzen bis in die viertklassige League Two durchgereicht und 2013 schließlich von den Fans übernommen worden.

Mit dem Einstieg von Disney-CEO Michael Eisner, der 2017 kurz nach der Rückkehr in die League One die Kontrolle über den Klub übernahm, kehrte endgültig wieder Stabilität ein, der Blick richtete sich langsam wieder nach oben. Und seit Dienstagabend ist Portsmouth zurück in der Championship - nach zwölf Jahren. Durch den 3:2-Sieg im heimischen Fratton Park gegen Barnsley ist den Blues der Aufstieg und sogar schon der erste Platz sicher.

"Sie haben in der Vergangenheit so viel durchgemacht"

Waren sie in den vorangegangenen drei Jahren nur Achter (2021, 2023) und Zehnter (2022) geworden, spielten sie diesmal von Beginn an ganz oben mit und kassierten in 44 Spielen nur vier Niederlagen. Dahinter steckt auch die Arbeit von Trainer John Mousinho, der seit Januar 2023 im Amt ist. "Ich habe es noch nicht ganz begriffen!", jubelte der 37 Jahre junge Londoner. "Ich freue mich wirklich sehr für alle im Verein, denn sie haben in der Vergangenheit so viel durchgemacht."

Hinter Portsmouth belegt derzeit Derby County, das 2022 nach 14 Jahren Zweitklassigkeit abgestiegen war, den zweiten direkten Aufstiegsplatz.