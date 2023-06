Popp: "Ich möchte den Titel holen"

Seit Dienstag bereitet sich das DFB-Team in Herzogenaurach auf die WM in Australien und Neuseeland vor. Stürmerin Alexandra Popp äußerte bereits einen Monat vor Turnierbeginn ambitionierte Ziele.

Leicht sei ihr der Einstieg in die Vorbereitung zunächst nicht gefallen, erzählt Alexandra Popp. Die lange Saison mit Pokalsieger VfL Wolfsburg endete für die Kapitänin der Nationalmannschaft erst nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona am 3. Juni. Den Wechsel in den Urlaubsmodus vollzog sie zwar fließend, den Umstieg zurück aber nicht. Das gibt sie offen zu. "Am Anfang war ich noch nicht richtig im Modus, aber als ich die Mädels gesehen habe, ging das Ankommen dann doch relativ schnell." Am Dienstag konnte Popp ihre Mitspielerinnen in Herzogenaurach in die Arme schließen. Dort bereitet sich der Vize-Europameister auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor.

In Franken sollen in zwei Trainingslagern die Grundlagen dafür gelegt werden, um an die Erfolge des Vorjahres bei der EM in England anzuknüpfen. Oder gar ein bisschen mehr: "Ich möchte den Titel holen. Das wollen wir so angehen. Wir haben die Qualität dazu. Unser erstes Ziel ist aber der Gruppensieg", sagt Popp. Sportlich machbar: Die Gegner heißen Südkorea, Kolumbien und Marokko. Popp weiß: "Wir haben mit der EM etwas entfacht und müssen das nun mit der WM bestätigen."

Die Stimmung im Camp sei super, berichtet die erfahrenste Spielerin im Kader (127 Länderspiele). "Es war Freude pur, dass wir uns wieder in die Arme nehmen konnten." Dass die Spielerinnen des FC Bayern erst am Freitag anreisen, sei kein Problem, meint Popp. Der guten Stimmung schade das nicht. "Wir haben hier noch lustige Sachen vor", kündigte die Stürmerin schon mal an.