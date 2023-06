DFB-Team mit 25 Spielerinnen im WM-Trainingslager angekommen

Einen Monat vor Beginn der WM in Australien und Neuseeland ist das DFB-Team zum ersten Trainingslager zusammengekommen. In Herzogenaurach begrüßte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg 25 Spielerinnen.

Am Dienstagnachmittag haben die deutschen Nationalspielerinnen ihr Teamquartier in Herzogenaurach bezogen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg begrüßte dort zunächst 19 Spielerinnen ihres vorläufigen Kaders sowie Janina Minge, Carlotta Wamser und Melissa Kössler, die für das erste Trainingslager zum Aufgebot zählen. Komplettiert wird der Kader am Freitag von Torhüterin Ann-Kathrin Berger (FC Chelsea) sowie den fünf Bayern-Spielerinnen Lea Schüller, Klara Bühl, Lina Magull, Carolin Simon und Sydney Lohmann. Es ist der erste von zwei Lehrgängen in Vorbereitung auf die WM in Australien und Neuseeland, wo das deutsche Team am 24. Juli gegen Marokko (10.30 Uhr) ihr erstes Spiel absolviert.

Voss-Tecklenburg erwartet Verbesserungen

Bis zum 28. Juni wird man nun trainieren und am kommenden Samstag in Offenbach zum ersten Testspiel das Nationalteam Vietnams begrüßen (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker), ehe vom 1. bis 8. Juli der zweite Lehrgang ansteht. "Wir freuen uns sehr, nun wieder mit der Mannschaft zusammenzukommen und in die WM-Vorbereitungslehrgänge in Herzogenaurach zu starten", lässt sich Voss-Tecklenburg in einer DFB-Mitteilung zitieren. "Wir wollen die zwei Lehrgänge bestmöglich nutzen, um mit den Spielerinnen individuell sowie im Team an den sportlichen Themen zu arbeiten, die wir in den vergangenen Länderspielen noch nicht so gut auf den Platz gebracht haben."

Im Verlauf der zweiten Vorbereitungsphase steht dann noch ein Test gegen Sambia in Fürth (7. Juli, 20.30 Uhr) an, ehe die Nationaltrainerin sich auf ihren 23 Spielerinnen zählenden finalen WM-Kader festlegen wird. Fünf Spielerinnen müssen sich somit noch vor Turnierstart verabschieden. "Wir haben eine enorm hohe Qualität im Kader. Daher steht außer Frage, dass die Nominierung am Ende des zweiten Lehrgangs eine besondere Herausforderung wird", weiß Voss-Tecklenburg, die deshalb besonders in den zweiten Test hohe Erwartungen setzt: "Das Spiel gegen Sambia soll uns auch emotional nochmal so richtig pushen, da es unser letztes Testspiel vor der WM ist." Dort trifft Deutschland in der Vorrunde neben Marokko auf Kolumbien und Südkorea.