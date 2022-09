Gobert räumt ab: Frankreich demütigt Polen und steht im EM-Finale

Frankreich steht im Endspiel der Basketball-EM! Die Equipe Tricolore demütigte Polen mit einem derben 95:54-Klatsche im Halbfinale.

Von der Basketball-EM in Berlin berichtet Frederik Paulus

Vor 11.563 Zuschauern in der Berliner Mercedes-Benz-Arena ging Polen zunächst mit dem ersten Wurf des Spiels in Führung - es sollte allerdings das einzige Hochgefühl der zahlreichen polnischen Fans bleiben. Frankreich machte schnell deutlich, in welche Richtung dieses Spiel laufen sollte: Der Europameister von 2013 ließ bis zur Pause nur magere 18 Punkte des Underdogs zu und erarbeitete sich einen 16-Punkte-Vorsprung. Maßgeblich dafür verantwortlich: Rudy Gobert, der defensiv dominierte, fünf Rebounds und drei Blocks nach zwei Vierteln verbuchte. Mit insgesamt 81 Blocks im gesamten Turnier sorgte der NBA-Profi für einen neuen französischen Rekord seit 1995.

Polen indes schrieb Geschichte im negativen Sinne: Das letzte Spiel des Slowenien-Besiegers mit so wenigen Zählern zu einer Halbzeit datierte von 1960 (18 gegen die Sowjetunion). Weniger Zähler in einem EM-Halbfinale hatte zudem nur Ungarn - 1946 gegen die Tschechoslowakei. Auch die gegen Doncic und Co. noch so herausragenden Mateusz Ponitka (insgesamt 7 Punkte) und A.J. Slaughter (9) wurden nicht zum Faktor.

Die polnische Mannschaft fällt auseinander

Mit Beginn des dritten Viertels erhöhte Frankreich die Führung auf 19 Zähler, die höchste bei diesem Turnier - es sollte gegen bedauernswerte Polen aber noch besser werden: Gegen Ende des Schlussviertels betrug das Polster kurzzeitig 44 Punkte. Der Gegner leistete zu diesem Zeitpunkt aber keine echte Gegenwehr, was auch die französische Feldwurf- (62 Prozent) und die hohe Dreierquote (58 Prozent, 15 von 26) erklärte. Die Franzosen verteilten spätestens jetzt Minuten und Punkte auf mehrere Schultern und konnten sich es leisten, ihre Top-Akteure für das Finale zu schonen. Guerschon Yabusele stach mit 22 Zählern heraus, gefolgt von Evan Fournier (10).

Am Ende verlor Polen mit 41 Punkten Unterschied - das letzte Mal hatte es solch einen großen Abstand in der K.-o.-Runde 1987 gegeben - als Polen mit -47 Jugoslawien unterlag.

Frankreich trifft im Finale (Sonntag, 20.30 Uhr) nun auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Deutschland und Spanien (Freitag, 20.30 Uhr). Polen fordert den Verlierer der Parte im Spiel um Platz drei (Sonntag, 17.30 Uhr).