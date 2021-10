Wörns nach Nullnummer "dennoch mit den Jungs zufrieden"

Die deutsche U 20 blieb zum dritten Mal in Folge ungeschlagen, spielte zugleich aber auch zum zweiten Mal nacheinander remis - diesmal gab's ein 0:0 in Polen.

"Es war das erwartet harte und intensive Spiel. Die Polen waren sehr kampfstark, doch wir haben gut dagegengehalten. Wir hatten eine gute Struktur und vorne ein paar gute Chancen", fasste DFB-Trainer Christian Wörns das Spiel auf der Verbandswebsite zusammen und ging auch auf Probleme ein: "Im letzten Spieldrittel hätten wir es besser machen können."

Wörns betonte aber auch, dass er "dennoch mit den Jungs zufrieden" sei, wohl auch, weil sie dem Sieg näher waren. Deutschland hatte nach dem Seitenwechsel zweimal Alu-Pech.

Viel Zeit, um über das Spiel nachzudenken, hat die deutsche U 20 aber nicht, denn schon am Montag (15 Uhr) geht es in Potsdam gegen Rumänien weiter. Im November warten schließlich so richtig namhafte Duelle auf die deutschen Junioren: Am 11. November geht's in Clairefontaine gegen Frankreich, vier Tage später wartet Portugal (Spielort und Anstoßzeit stehen noch nicht fest).