Pokal-Achtelfinale: Wolfsburg gegen Werder - Bayern zieht Drittligisten

Mit guten Erinnerungen geht Titelverteidiger VfL Wolfsburg ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Meister Bayern München erwischte eines der auf dem Papier einfachsten Lose.

Mit viel Wohlwollen wird dieses Los nicht in Bremen angekommen sein. Schließlich setzte es beim letzten Aufeinandertreffen mit dem VfL Wolfsburg Anfang April eine 0:8-Niederlage. Bevor die Bremerinnen nun Mitte Dezember wieder in die Autostadt reisen müssen, erwartet sie am 25. oder 26. November erst noch das DFB-Pokal-Achtelfinale - wieder gegen den Titelverteidiger.

Losfee und kicker-Kolumnistin Verena Schweers zog am Montagabend das Nord-Duell als eine von vier bundesligainternen Paarungen. Auch für die Partie SGS Essen gegen den 1. FC Köln wird keine längere Anreise nötig, zudem trifft Eintracht Frankfurt zu Hause auf den SC Freiburg, während die TSG Hoffenheim den Aufsteiger von RasenBallsport Leipzig empfängt.

Bei der 2. Runde zwischen dem 8. und 13. September waren die Sensationen komplett ausgeblieben. Lediglich ein Bundesligist hatte die Segel streichen müssen: Aufsteiger 1. FC Nürnberg unterlag dem Zweitligisten Carl Zeiss Jena 0:1.

Damit hatten elf Bundesliga-Teams, zwei Zweitligisten sowie die drei Regionalliga-Teams 1. FSV Mainz 05, Viktoria Berlin und Kickers Offenbach das Achtelfinale erreicht.

Letzteres erwartet nun ein Heimspiel gegen den deutschen Meister FC Bayern München - auf dem Papier eine klare Sache. Das einzige unterklassige Duell zwischen Jena und Viktoria Berlin ergibt im Nordosten wiederum einen Viertelfinal-Teilnehmer, der nicht in der Bundesliga spielt. Der andere verbliebene Zweitligist, der Hamburger SV, tritt gegen Bayer 04 Leverkusen an.