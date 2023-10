Podolski: "Das beste Galatasaray der vergangenen zehn, 15 Jahre"

Lukas Podolski weiß, was auf den FC Bayern am Dienstagabend zukommt. In einem Interview erklärt der Ex-Nationalspieler die Euphorie bei Galatasaray - und erinnert sich an ein einzigartiges Tor 2016.

131,9 Dezibel wurden schon einmal im Heimstadion von Galatasaray Istanbul gemessen, insofern dürfen sich die Spieler des FC Bayern auf etwas gefasst machen, wenn sie am Dienstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Rams Park antreten. "Das wird ein geiles Spiel!", prophezeit Lukas Podolski in einem Interview auf der FCB-Website. "Es ist ein spektakuläres Stadion und die Stimmung ist fantastisch."

Der Weltmeister von 2014 hat in seiner immer noch laufenden Karriere nicht nur mit dem FC Bayern, sondern auch mit Galatasaray Erfolge gefeiert und weiß deshalb ganz genau: "Es ist besonders, weil das ganze Stadion mitgeht, jeder steht hinter der Mannschaft. Ich habe dort jedes Heimspiel genossen. Selbst als Gegner ist es immer schön, dort zu spielen, weil Galatasaray auch über die Grenzen der Türkei sehr beliebt und Istanbul eine Weltstadt ist."

Dazu kommt diesmal noch ein Faktor, der in den letzten Jahren nicht immer gegeben war: Galatasaray ist in Topform. Der amtierende Meister startete mit sieben Siegen und einem Remis in die neue SüperLig-Spielzeit und - noch viel bemerkenswerter - geht als ungeschlagener erster Verfolger der Bayern in das dritte Champions-League-Gruppenspiel. Bei Manchester United gelang ein 3:2-Coup.

"Aktuell ist die Euphorie bei Galatasaray groß, insbesondere nach dem Auswärtssieg in Manchester", sagt Podolski. "Sie haben in der letzten Zeit eine starke Mannschaft aufgebaut und sehen jetzt die realistische Chance, in der Gruppe weiterzukommen. Deshalb wird es im Stadion rundgehen und jeder kann sich auf eine geile Atmosphäre freuen."

"Sie können dieses Jahr viel erreichen"

Der 38-Jährige, der das gelb-rote Trikot zwischen 2015 und 2017 trug, findet sogar: "Nominell hat Galatasaray wohl die beste Mannschaft der vergangenen zehn, 15 Jahre. Bisher zeigen sie in der Meisterschaft und in der Königsklasse ihre Stärke. Wenn die Stimmung im Team gut und die Euphorie im Klub bleibt, dann können sie dieses Jahr viel erreichen."

Podolski, der auch heute noch Kontakt zu Mitspielern von damals pflegt, hatte seinen größten Galatasaray-Moment am 26. Mai 2016 erlebt, als er seine Elf im Pokalfinale gegen Fenerbahce zum 1:0-Sieg schoss. "Das war, als würde der FC Bayern gegen 1860 München im Pokalfinale spielen. Auf der einen Seite stehen 30.000 Leute in Rot und auf der anderen 30.000 in Blau. Und dann machst du den Siegtreffer zum 1:0 - etwas Schöneres gibt es nicht." Mal abgesehen davon, dass das Finale nicht in Istanbul, sondern Antalya stattfand.