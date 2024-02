Doppel-Tunnel: Herausragender Rutter lässt Farke wieder jubeln

Leeds United hält in der Championship weiter Kurs auf den direkten Aufstieg: Der Favorit gab sich bei Aufsteiger Plymouth Argyle keine Blöße. Überragender Mann bei den Gästen war Ex-Hoffenheimer Rutter.

Torschützen in Plymouth am Samstag: Wilfried Gnonto (li.) und Georginio Rutter. imago images

Im englischen Unterhaus arbeitet Premier-League-Absteiger Leeds United eifrig an der Rückkehr ins Oberhaus. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke - bestes Heimteam der Liga (12/4/0, 40 Punkte, 35:11 Tore) - hat am Samstagnachmittag ihre Auswärtsbilanz aufpoliert. Im 17. Auftritt in der Fremde gelang der neunte Sieg.

Vom Start weg bestimmte Leeds das Geschehen und belohnte sich bereits in der zehnten Minute: Ex-Hoffenheimer Rutter drosch den Ball nach einer Kopfball-Stafette auf der linken Seite mit voller Wucht an den Strafraum, wo tatsächlich Gnonto lauerte und den Ball an Keeper Hazard vorbeilegte - 1:0. Die Whites blieben dran und hätten sich vor der Pause beinahe noch zweimal belohnt, doch erst traf der überragende Rutter nur den Pfosten (38.), dann wurde ein vermeintliches Eigentor wegen einer vorausgegangenen Abseitsstellung von Gnonto doch noch einkassiert (45.).

Kein Elfmeter für Leeds - Hohe Hürden warten

Nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Hausherren gegen die drohende Niederlage - es wurde bereits die 13. in dieser Saison - und setzten die Leeds-Hintermannschaft unter Druck. Vor Anbruch der Schlussviertelstunde zog aber Rutter, später zu Recht zum "Player of the Match" gewählt, endgültig den Stecker: Auf Zuspiel von Piroe zog der Franzose halblinks in den Strafraum und dort mit links wuchtig ab - dabei tunnelte er erst Gegenspieler Phillips und dann auch noch Schlussmann Hazard (72.).

Kurz vor dem Abpfiff forderten die Auswärtsfans noch einmal Elfmeter, doch nach Foul an James wurde auf Freistoß an der Sechzehnerkante entschieden (90.). Dieser brachte nicht mehr das erhoffte dritte Tor. Es blieb beim verdienten 2:0 für die Farke-Elf, die mit nun 69 Punkten vor Mitabsteiger Southampton steht - dieser hat bei zwei Zählern Rückstand allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Die nächsten beiden Spiele haben es in sich: Am kommenden Freitag (21 Uhr) wartet das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Leicester City. Am 28. Februar (20.30 Uhr) steht das FA-Cup-Achtelfinale beim FC Chelsea an.