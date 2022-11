Arslans Viererpack: Dynamo gewinnt Pokal-Torfestival in Plauen

Dynamo Dresden hat nach der jüngsten Ernüchterung in der 3. Liga die Pflichtaufgabe im Sachsenpokal-Achtelfinale in Plauen gewonnen. Auf konzentrierte Abwehrarbeit legten beide Teams keinen großen Wert.

Nur einen Sieg hat die SG Dynamo Dresden in den vergangenen neun Punktspielen eingefahren - Grund genug, das Achtelfinale im Sachsenpokal bei Oberligist VFC Plauen ernst zu nehmen. Cheftrainer Markus Anfang bot mit Knipping, Lewald, Will und Schäffler vier Stammkräfte auf, die auch beim 0:0 gegen den FSV Zwickau begonnen hatten. Des Weiteren begannen Heeger, Melichenko, Meier, Weihrauch, Arslan, Batista Meier und Borkowski anstelle von Müller, Ehlers, Conteh, Park, Hauptmann, Gogia und Kade.

Vier Minuten waren bei widrigen Bedingungen im Vogtland gespielt, als die SGD in Führung ging: Ein Steilpass von Knipping erreicht Arslan etwas glücklich, der sich drehte und platziert zum 1:0 traf (4.). Der VFV - in der Oberliga im Tabellenmittelfeld angesiedelt - wehrte sich tapfer und teilweise mit mutigen Anlaufen und stören, gab das Spiel aber innerhalb weniger Minuten vor der Pause aus der Hand: Arslan (33., nach Meier-Flanke), Schäffler (37., Will-Ecke) und Borkowski (42., Weihrauch-Pass) sorgten für eine komfortable 4:0-Pausenführung der Elbestädter.

Die Abwehr des Underdogs präsentierte sich in der Phase nicht auf der Höhe und ließ auch nach dem Seitenwechsel Konzentration vermissen - was aber für die letzte halbe Stunde auch für die Gäste-Defensive galt. Arslan musste nach Schäfflers Vorabeit zunächst nur zum 5:0 einschieben (55.). Zwei Minuten später bestrafte Plauens Kretzer eine unzureichende Flanken-Abwehr mit einem schönen Schuss in den Knick - 1:5 (57.). Nur drei Minuten später stellte Arslan - diesmal auf Vorarbeit von Batista Meier - den alten Abstand wieder her (60.). Dann war Plauens Will vorbehalten, ein tolles Solo von Heinrich über den linken Flügel mit dem 2:6 zu veredeln (69.).

Doch damit nicht genug: Drei Minuten später zog der auffällige Weihrauch das Tempo vor dem Strafraum kurz an und traf ins lange Eck zum 7:2. Das letzte Wort hatten die Hausherren: Knipping unterlief ein unglückliches Eigentor nach Torwart-Abwehr von Heeger zum 3:7-Endstand.

Dynamo steht damit im Viertelfinale des Sachsenpokals. Der Sieger des Wettbewerbs qualifiziert sich für den DFB-Pokal in der kommenden Saison.