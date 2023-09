Highsmith und Watt lassen Steelers jubeln - Chubb-Schock für die Browns

Dank des ersten Karriere-Touchdowns von T.J. Watt entscheiden die Pittsburgh Steelers das Divisionsduell mit den Cleveland Browns für sich. Viel mehr als das 22:26 schmerzt die Gäste die schwere Verletzung von Running Back Nick Chubb.

High Steps in die Endzone: T.J. Watt bescherte den Pittsburgh Steelers am Montag den Sieg. IMAGO/USA TODAY Network

Kurz nach Beginn des zweiten Viertels verdrehte sich Chubb unglücklich das Knie, als er bei einem kurzen Lauf durch ein Tackle von Steelers-Safety Minkah Fitzpatrick gestoppt wurde. Der viermalige Pro-Bowler musste im Cart vom Feld gefahren werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die Saison für ihn beendet. Das zumindest glaubte Head Coach Kevin Stefanski, der nach dem Spiel von einer "beträchtlichen" Verletzung im linken Knie sprach.

Ein harter Schlag für die Browns, Chubbs Teamkollegen waren in der Kabine entsprechend geschockt. "Nick ist der Motor dieses Teams. Der beste Spieler", suchte Wide Receiver Amari Cooper nach Worten. Defensive End Myles Garrett meinte: "Das tut verdammt weh." Im linken Knie hatte sich Chubb 2015 auf dem College in Georgia schon einmal mehrere Bänder gerissen.

Zum Zeitpunkt seiner Verletzung hatte Chubb am Montagabend bei 10 Carries schon 64 Rushing Yards verbucht. Vergangene Saison, der vierten in Folge mit mindestens 1000 Yards, hatte er mit 1525 Rushing Yards einen persönlichen Bestwert aufgestellt.

Begonnen hatte das Spiel in Pittsburgh spektakulär: Der erste Pass von Browns-Quarterback DeShaun Watson wurde abgefälscht und landete in den Armen von Steelers-Linebacker Alex Highsmith, der den Pick Six über 30 Yards vollendete.

Für einen der Star-Running-Backs der NFL ist die Saison früh beendet: Nick Chubb. IMAGO/USA TODAY Network

Im zweiten Viertel sorgte George Pickens für das offensive Highlight der Partie, als er einen Pass von Steelers-Quarterback Kenny Pickett zu einem 71-Yard-Touchdown verwertete. Die Browns vollendeten ihrerseits Drives durch kurze Läufe von Chubb-Vertreter Jerome Ford (insgesamt 106 Yards) und Pierre Strong Jr.

Bei den Steelers stotterte die Offense (Pickett: 15/30, 222 Yards, TD, INT) erneut beträchtlich. Teile der Anhänger forderten lautstark die Entlassung von Offensive Coordinator Matt Canada. Für die Entscheidung musste sieben Minuten vor dem Ende ein defensives Play sorgen. Und wieder war Highsmith beteiligt.

Beim Stand von 19:22 aus Steelers-Sicht schoss er an Left Tackle Jedrick Willis vorbei, brachte Watson (22/40, 235 Yards, TD, INT) zu Fall und schlug ihm dabei den Ball aus den Händen. Linebacker-Kollege T.J. Watt schaltete am schnellsten und trug den Fumble über 16 Yards zurück in die Endzone.

Der erste Touchdown seiner Karriere bescherte den Steelers den 20. (!) Heimsieg in Folge gegen die Browns, die es verpassten, erstmals seit 2003 ihre ersten beiden Spiele zu gewinnen. Acht Strafen über 81 Yards, darunter gleich zwei gegen Watson, weil er beim Laufen Gegenspieler an der Gesichtsmaske zog, und vier Ballverluste kamen die Browns letztlich teuer zu stehen. Die Niederlage geriet angesichts der schweren Verletzung von Chubb jedoch komplett in den Hintergrund.