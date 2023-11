Pioli warnt den BVB: "Kennt das San Siro nicht"

Der 5. Spieltag führt Borussia Dortmund in der Champions League nach Mailand, wo das Achtelfinal-Ticket winkt. Aber auch eine Atmosphäre, mit der der BVB laut Milan-Trainer Stefano Pioli nicht rechnen kann.

National präsentiert sich Vizemeister Borussia Dortmund dieser Wochen wieder beunruhigend wackelig, doch in der Champions-League-"Todesgruppe" mit Paris St. Germain, der AC Mailand und Newcastle United belegt der BVB nach vier von sechs Spieltagen Platz eins. Zwar ist die Konstellation eine enge, ein Sieg im fünften Spiel reicht aber bereits für das sicher gebuchte Achtelfinal-Ticket.

Die Dortmunder treten in Mailand an, was allein deshalb schon kein leichtes Spiel wird, weil es in dieser Gruppe keine leichten Spiele gibt. Der Trainer des kommenden Kontrahenten machte der Mannschaft von Edin Terzic am Montag aber besonders düstere Aussichten.

Stefano Pioli ist sich bewusst, dass seine Mannschaft "den großen Willen" verspüren muss, "eine schwierige Hürde zu überwinden", sagte er vor dem Heimspiel der Rossoneri gegen Tabellenführer BVB am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Anders gehe es nicht. Pioli ist sich aber auch bewusst, dass der siebenmalige Henkelpott-Gewinner einen großen Trumpf auf seiner Seite hat: das Stadion.

"Wir wussten von der 'gelben Wand'", bezog sich der 58-Jährige auf das Dortmunder Gegenstück, "aber sie kennen das San Siro nicht, wie es in Champions-League-Nächten ist". Glaubt er zumindest. In jedem Fall eine Warnung. "Ich bin mir sicher, dass uns die Fans morgen Abend helfen werden", sagte Pioli, der mit Milan in Dortmund Anfang Oktober 0:0 spielte und aktuell zwei Punkte hinter Borussia auf Gruppenplatz drei rangiert.

Bei einer Niederlage vor heimischer Kulisse und einem gleichzeitigen Sieg von PSG gegen Newcastle wären die Rossoneri somit schon am Dienstag raus, weshalb Pioli einen "Wendepunkt" herbeisehnt. Um die Geschicke im Rennen um die Plätze in der K.-o.-Phase in die eigenen Hände zu nehmen. Dafür möchte er "sehen, dass meine Spieler alles auf dem Platz lassen, was sie haben". So wie Pioli das auch von den Mailänder Fans erwartet.