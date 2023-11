BVB hofft auf Teilnahme an der Klub-WM 2025

Borussia Dortmund hofft laut Klubboss Hans-Joachim Watzke auf eine Teilnahme an der Premiere der Klub-Weltmeisterschaft im Sommer 2025. Finanziell dürfte es sich für den BVB lohnen, sollte er eins der 32 Tickets ergattern. Die Kriterien dazu stehen aber noch nicht final fest.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erwartet eine "Riesen-Nummer", wenn die Klub-Weltmeisterschaft 2025 ihre Premiere in den USA feiert. Das sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Borussia Dortmund am Montag auf der Aktionärsversammlung der GmbH und Co. KGaA. Speziell in Südamerika und den USA würden die Fans darauf brennen, ihre Teams in einem "echten Wettbewerb" mit europäischen Klubs zu sehen. "Das", sagte Watzke, "kann man in Europa gar nicht so einschätzen, weil wir hier die Champions League haben."

Der 64-Jährige hofft daher auch darauf, dass der BVB zu den teilnehmenden Teams zählen wird. Die finalen Kriterien, die zu einer Teilnahme berechtigen, stehen aktuell noch nicht fest. Klar ist, dass die vier Champions-League-Sieger zwischen 2021 und 2024 qualifiziert sind. Die weiteren Plätze soll ein noch zu bestimmendes UEFA-Ranking festlegen. Gesichert ist auch, dass maximal zwei Klubs aus Deutschland zugelassen werden - wobei ein Ticket fest an den FC Bayern vergeben sein dürfte. "Wir würden gerne mitspielen, denn es ist etwas Historisches, bei der Premiere dabei zu sein", sagte Watzke, der sich nicht nur für die Bekanntheit seines Klubs, sondern auch finanziell positive Effekte von einer Teilnahme verspricht: "15 Millionen Euro", schätzte der BVB-Boss, "dürfte da am Ende übrigbleiben."

Das Format wird ab dem Sommer 2025 alle vier Jahre mit 32 Mannschaften ausgetragen. Die letzte Klub-WM im alten Format findet im Dezember in Saudi-Arabien statt.