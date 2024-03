"Pinkelt Eiswürfel": Rückkehrer Kroos wird in den höchsten Tönen gelobt

Die neu zusammengestellte DFB-Elf beinhaltete beim 2:0-Erfolg über Frankreich auch eine altbekannte Komponente: Toni Kroos. Der Rückkehrer drückte dem Länderspiel seinen Stempel auf - und erntete ein Loblied.

Allein die nackten Zahlen verraten schon, welchen Einfluss Toni Kroos im deutschen Spiel hatte. Der DFB-Rückkehrer, der sein bis dato letztes Länderspiel im EM-Achtelfinale 2021 gegen England (0:2 am 29. Juni 2021) und damit vor fast genau 1000 Tagen absolviert hatte, sammelte in der Tat 143 Ballkontakte, legte eine Passquote von 95 Prozent aufs Parkett, gewann als Leitfigur im Mittelfeld 75 Prozent der Zweikämpfe und legte das famose Acht-Sekunden-Tor zu Beginn selbst mit einem präzisen Pass zu Torschütze Florian Wirtz auf.

Kurzum: Kroos integrierte sich nach so langer Zeit bestens ins umformierte Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann - und erntete von diesem das größtmögliche Lob. So sagte Nagelsmann im ZDF: "Toni Kroos war unfassbar! Er war Taktgeber, hat unglaublich viel gearbeitet." Und, das zählte für den Coach womöglich noch mehr: "Er gibt den anderen Spielern so viel Sicherheit."

Bei Toni ist der Ball immer gut aufgehoben. Bundestrainer Julian Nagelsmann

Doch damit war Nagelsmann noch lange nicht fertig, der frühere Trainer der Hoffenheimer, Leipziger und Münchner holte noch größer aus: Gerade die Bereiche, "die ihm in der Vergangenheit auch von Experten oft abgesprochen wurden", machten Eindruck auf den Bundestrainer. "Er hat unfassbar viel gearbeitet, war defensiv unglaublich stabil. Und was mir gefällt: Man merkt ihm gar nicht an, wie erfolgreich er (in seiner Karriere; Anm. d. Red.) ist. Er gliedert sich in die Gruppe ein, du merkst da keinen großen Unterschied."

Nagelsmann weiter: Kroos habe aus seiner Sicht gezeigt, "was er bei Real seit Jahren macht - dass er ein Verbindungsspieler zwischen Offensive und Defensive ist, dass wir ihn auch in der Defensive brauchen. Natürlich soll er auch Ansprechpartner für die anderen sein, auch wenn er kein Lautsprecher ist. Er soll ein Spieler sein, der den anderen Vertrauen gibt, weil er anspielbar ist. Rudi Völler hat gesagt, dass er seit seinem 18. Lebensjahr Eiswürfel pinkelt. So ähnlich ist es wahrscheinlich. Du kannst ihn immer anspielen, er hat eine enorme Ruhe." Und genau das gebe den Nationalspielern "um ihn herum eine unglaubliche Sicherheit. Bei Toni ist der Ball immer gut aufgehoben."

Im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (sid) ergänzte Nagelsmann später noch: "Das Sympathische an ihm ist ja, dass er beim ersten Telefonat von der ersten Minute an gesagt hat, dass er kein alleiniger Heilsbringer ist. Er spielt mehr Steil- als Querpass, aber es ist seine Gabe zu wissen, wann er auch mal beruhigen muss. Er ist dieser Verbindungsspieler, den wir uns vorstellen."

"Kroos hat das unglaublich gemacht"

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der sich wie Nagelsmann einen längerfristigen Verbleib in seiner Funktion vorstellen kann, erkannte beim sehr guten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in Kroos einen Anker: "Das war mit das Beste, was wir in den letzten Jahren gespielt haben." Und das liege aus seiner Sicht auch am Comeback des Weltmeisters von 2014: "Die Rückkehr war wichtig, er hat das von Anfang an unglaublich gemacht."

Kroos gibt sich bescheiden

Und Kroos selbst? Der 34-jährige Routinier zeigte sich bescheiden - etwa auf die Nachfrage, ob die gute DFB-Teamleistung nur auf seine Rückkehr zurückzuführen sei: "Nein, ganz sicher nicht. Es wurde ja einiges geändert. Und ich glaube, das war ja ein bisschen die Frage, ob das alles so schnell Früchte tragen kann - diese Veränderungen, die wir gemacht haben."

Dabei kam Kroos etwa auch auf DFB-Debütant Maximilian Mittelstädt ("Schöner kann ein Debüt nicht sein, wenn du in Frankreich gewinnst - Es entsteht etwas Großes, wir haben Bock, wir harmonieren") vom VfB Stuttgart zu sprechen. Den 27-jährigen Ex-Herthaner stellte der fünfmalige Champions-League-Sieger (ein Titel mit dem FC Bayern, vier mit Real Madrid) besonders heraus: "Wenn ich Maxi sehe, wie abgeklärt der das gemacht hat in seinem ersten Länderspiel, das ist absolut hervorzuheben."

