Sieg Nummer 6 muss warten: Kiel verliert in Szeged

Am Donnerstagabend trat der THW Kiel als Favorit in der Königsklasse bei Pick Szeged an. Mit Sieg Nummer 6 in der Gruppenphase wurde es aber für den deutschen Rekordmeister nichts.

Am Boden: Der THW Kiel verpasst den nächsten Sieg in der Gruppenphase der Champions League. IMAGO/Claus Bergmann