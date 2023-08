Physis, Tempo, Spielverständnis: Ajani zurück beim HFC

Mit der Erfahrung von fast 200 Drittliga-Spielen in seiner Vita ist Marvin Ajani zum Halleschen FC zurückgekehrt.

Bereits zwischen 2016 und 2019 war der Deutsch-Nigerianer Ajani für den Halleschen FC aktiv, künftig wird es der 29-Jährige wieder sein. Der Drittligist aus Sachsen-Anhalt zeigt sich in seiner Mitteilung vom Donnerstag "überaus glücklich", Ajani wieder in seinen Reihen zu wissen, und ist "zuversichtlich, dass er uns in dieser anspruchsvollen Phase mit seiner Physis, seinem Tempo und seinem Spielverständnis unterstützen wird", so Sportdirektor Thomas Sobotzik.

Zuletzt spielte Ajani in der 3. Liga für den SV Wehen Wiesbaden und bis zum 30. Juni für den MSV Duisburg. Er kommt insgesamt auf 195 Einsätze in der Spielklasse, in denen er 18 Tore erzielte. Auch eine Liga höher war Ajani schon aktiv (21 Spiele in der 2. Liga).

Offensiv auf der rechten Bahn

Ajani, der auf der rechen Schiene vor allem offensiv unterwegs ist, wird mit der Rückennummer 25 für den HFC auflaufen, der zurzeit unter anderem auf Leistungsträger Niklas Kreuzer nach dessen Tumordiagnose verzichten muss. Ob noch weitere Neuzugänge nach Halle kommen werden, ist derzeit offen. Seit Dienstag trainiert auch Markus Ballmert (29, zuletzt SV Meppen) unter Trainer Sreto Ristic mit. Auch er kann rechts spielen, ist allerdings defensiver orientiert als Ajani.

Der HFC tritt nach seinem Liga-Auftaktsieg gegen Essen und der Pokalniederlage gegen Fürth - beim 0:1 agierte Youngster Lucas Halangk (19) im Ristic-Team hinten rechts - am Samstag zum zweiten Punktspiel der Saison beim FC Ingolstadt an (14 Uhr, LIVE! bei kicker).