Nach Corona-Ausbruch bei Philadelphia: NYCFC erstmals im MLS-Cup-Finale

Der New York City FC steht erstmals im Finale um die MLS-Meisterschaft. Auch weil bei Gegner Philadelphia viele Akteure fehlten.

Jubel über den Titel in der Eastern Conference: Der NYCFC. Getty Images

Nach einem Corona-Ausbruch im Team musste Philadelphia Union beim Spiel um den Einzug ins MLS-Cup-Finale - also das Spiel um die Meisterschaft - auf etliche Stammkräfte verzichten, darunter auch der deutsche Außenverteidiger Kai Wagner. Gleich fünf Play-off-Debütanten musste Trainer Jim Curtin reinwerfen.

Trotzdem ging der eigentlich favorisierte Gastgeber, bei dem der ehemalige Bundesliga-Spieler Kacper Przybylko im Sturm und der ehemalige deutsche U-Nationalspieler Leon Flach im Mittelfeld begann, in der 63. Minute durch ein Eigentor von Cullens in Führung. Die Freude hielt keine drei Minuten, dann glich Moralez für den NYCFC aus. Und in der 88. Minute drehte Talles Magno die Partie komplett und erzielte den Siegtreffer.

Für New York ist es der erste Einzug ins Finale, dort trifft der 2013 gegründete Klub der City Football Group auf die Portland Timbers, die sich im Western-Conference-Finale mit 2:0 gegen Real Salt Lake durchgesetzt hatten.