Messi trifft schon wieder - Drei Premieren für Inter Miami

Auch dank Lionel Messi hat Inter Miami das Finale im Leagues Cup erreicht. Noch wichtiger war der 4:1-Sieg über Philadelphia Union aber wegen eines anderen Wettbewerbs.

Trifft bislang in jedem Spiel für Inter Miami: Lionel Messi. AFP via Getty Images

Dass Lionel Messi Inter Miami sportlich auf ein neues Niveau gehoben hat, kann inzwischen niemand mehr leugnen. In der Nacht auf Mittwoch (MESZ) traf der 36 Jahre alte Topneuzugang auch in seinem sechsten Spiel und führte Inter damit zu drei Premieren auf einmal.

Premiere I: Mit dem 4:1-Auswärtssieg bei den Philadelphia Union erreichte die Franchise erstmals das Finale im seit 2019 ausgetragenen Leagues Cup, einem Wettbewerb, in dem sich die Klubs aus der MLS mit denen der Liga MX, der höchsten Liga Mexikos, messen. Messi erzielte mit einem Flachschuss aus rund 25 Metern das zwischenzeitliche 2:0 und erhöhte sein Torekonto im Leagues Cup auf satte neun Treffer, was ihm zum Spitzenreiter macht. Den 3:0-Pausenstand markierte mit Jordi Alba ein weiterer Sommerneuzugang und früherer Profi des FC Barcelona, der erstmals für Miami traf.

Inter erstmals international

Premiere II: Unabhängig davon, wie das Finale gegen MLS-Konkurrent Nashville SC am Samstag ausgeht, hat sich Inter mit dem Erfolg bereits für den CONCACAF Champions Cup qualifiziert, das Pendant zur europäischen Champions League für Klubs aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik. Der Sieger in dem Wettbewerb darf auch an der Klub-WM teilnehmen. Inter ist damit 2024 erstmals in einem internationalen Wettbewerb vertreten. Nashville, das sein Leagues-Cup-Halbfinale mit 2:0 gegen CF Monterrey aus Mexiko gewann, wird ebenfalls dabei sein.

Premiere III: Zum ersten Mal in seiner jungen Franchise-Geschichte schaffte Inter sechs Siege hintereinander - es sind genau die sechs Spiele, in denen Messi mitmischte. Von den zehn Partien zuvor hatte der Beckham-Klub nur ein einziges gewonnen. Auf sein MLS-Debüt wartet Messi allerdings weiterhin, bislang erlebte er nur Leagues-Cup-Matches. Ende August dürfte es gegen die New York Red Bulls so weit sein - dann will Inter den letzten Platz der Eastern Conference verlassen. Zuvor steht noch das Halbfinale der U.S. Open gegen den FC Cincinnati auf dem Programm.