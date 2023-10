Personelle Überraschungen: Plant Nagelsmann mit Hummels und Führich?

Am 14. Oktober wird Julian Nagelsmann sein Debüt als Bundestrainer geben - und der 36-Jährige plant offenbar personelle Überraschungen.

So berichtet die "Bild", dass Nagelsmann Mats Hummels in die Nationalelf zurückholen möchte. Mit dem Adler auf der Brust war der 34-Jährige letztmals im Sommer 2021 beim EM-Aus im Achtelfinale gegen England (0:2) aufgelaufen - damals noch unter Joachim Löw. Von Hansi Flick wurde der Dortmunder nicht mehr berücksichtigt.

In der laufenden Saison überzeugte der Weltmeister von 2014 beim BVB auf ganzer Linie - fünf Spiele, zwei Tore und ein kicker-Notenschnitt von 2,6 können sich mehr als sehen lassen. Während sich Hummels (76 Länderspiele) also Hoffnungen auf eine Nominierung machen darf, sieht die Lage bei seinen Dortmunder Teamkollegen Nico Schlotterbeck, Emre Can und Karim Adeyemi anders aus. Das Trio soll nicht für die kommenden Länderspiele am 14. Oktober in Hartford gegen die USA und drei Tage später in Philadelphia gegen Mexiko nominiert werden.

Auch Führich ein Kandidat?

Derweil berichtet "Sky", dass auch Stuttgarts Chris Führich berufen wird. Der 25-Jährige hat großen Anteil am Stuttgarter Höhenflug in der Bundesliga: Zwei Tore und vier Assists in sechs Spielen bescherten ihm einen kicker-Notenschnitt von 2,67. Für Führich wäre es die erste Berufung ins DFB-Team.

Ob sich Hummels und Führich im Aufgebot finden werden, wird man spätestens am Freitag wissen, wenn Nagelsmann seinen Kader für die Länderspielreise nach Amerika bekannt geben wird. Die US-Reise wird für Nagelsmann, der den glücklosen Hansi Flick beerbte und nun die deutsche Nationalmannschaft zu einer erfolgreichen Heim-EM führen soll, die Feuertaufe als Bundestrainer.