Personelle Neuausrichtung in Zwickau: Große Änderungen im Aufsichtsrat

Nach dem Abstieg in die Regionalliga geht die personelle Neuausrichtung beim FSV Zwickau weiter. Gleich mehrere Funktionäre, darunter auch Vorstandssprecher Frank Fischer, nahmen ihren Hut.

Nach dem Abstieg des FSV Zwickau aus der 3. Liga in die Regionalliga geht der personelle Umbruch bei den Schwänen weiter. Erst am Freitag hatte sich der FSV von Trainer Ronny Thielemann getrennt, einen Tag später gab der Verein dann den Rücktritt mehrerer langjähriger Funktionäre bekannt. In einer Pressemitteilung informierten die Schwäne, dass die Zusammenarbeit mit Vorstandssprecher Frank Fischer, dem Aufsichtsratsvorsitzenden Ingo Kursawe, dem Aufsichtsratsmitglied Dr. Wolfgang Elsel sowie dem kooptierten Aufsichtsratsmitglied Marco Hölzel beendet wurde.

"Wir möchten ihnen an dieser Stelle nochmal ausdrücklich für den Mut und das ehrenamtliche Engagement vor allem im zurückliegenden Jahr danken", ließ der Verein verlauten und stellte Fischer, der Zwickau als "Sponsor und Förderer" erhalten bleibt, besonders heraus. "Wir wissen sehr zu schätzen, da dies keine Selbstverständlichkeit ist und es zeigt, sein großes rot-weißes Herz und sein Engagement für unseren Verein."

Rogsch wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Aus den Fehlern der Vergangenheit müsse man nun lernen, heißt es in der Pressemitteilung und "einen Neuanfang auf allen Ebenen beginnen". Dafür holt sich der FSV teils altbekannte und teils neue Funktionäre an Bord. Wie der Verein verlauten ließ, ist André Beuchold das neueste Mitglied des Zwickauer Vorstands, dem Rechtsanwalt Oliver Junghänel beratend zur Seite stehen soll. Der Fachanwalt für Insolvenzrecht hatte den FSV bereits 2010 bei der erfolgreichen Abwendung der Insolvenz unterstützt.

Als neuer Aufsichtsratsvorsitzender wird Peter Rogsch dienen, der bislang die Funktion des Stellvertreters innehatte. Seinen alten Posten wird nun Ilja Poser übernehmen, zudem rücken die bereits gewählten Ralph Schneider und Mario Möckel nach. Neu mit im Aufsichtsrat dabei ist zudem Matthias Bley, ein "jahrelang ehrenamtlich aktives Vereinsmitglied aus der Fanszene".

Mit dem neuen Personal soll auch der Neuanfang in der Regionalliga gelingen, wo ein "proklamierter wertebasierender und demütiger Weg" eingeschlagen werden soll. Für die kommenden Jahre hat sich der FSV eine "finanzielle und strukturelle Sanierung von innen heraus" auf die Fahne geschrieben.