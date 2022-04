Pazurek entreißt Wattenscheid 09 den Sieg - SC Paderborn II ist neuer Primus

In der Nachspielzeit musste die SG Wattenscheid 09 vor vierstelliger Kulisse gegen den 1. FC Kaan-Marienborn den Sieg davonfliegen lassen. Diese Punkteteilung freute den SC Paderborn 07 II, der sich die Tabellenführung schnappte. Ins Hintertreffen gerät der FC Gütersloh.

Die SG Wattenscheid 09 stand kurz vor einem großen Schritt im Aufstiegsrennen, sah gegen Spitzenreiter 1. FC Kaan-Marienborn schon wie der sichere Sieger aus, ehe die Nachspielzeit den ehemaligen Bundesligisten ins Mark traf.

1422 Zuschauer sahen in der Lohrheide eine technische beschlagene SGW-Mannschaft, gegen die Kaan-Marienborn aber defensiv gut stand. Scheiterte Casalino im ersten Durchgang noch freistehend an Torwart Bibleka, so überlupfte er ihn in der 66. Minute zur Wattenscheider Führung. Der Vorsprung hielt bis zur letzten Aktion des Spiels: Ein weiter Einwurf von links segelte bis an den Fünfmeterraum, wo Pazurek auf engstem Raum zum Schuss kam und den Ball tatsächlich versenkte.

Die Gäste jubelten zwar zurecht inbrünstig, die Tabellenführung wurden sie am Montag aber los, da der SC Paderborn 07 II zu Hause mit 1:0 gegen den Sportverein Schermbeck gewann. Nach knapp einer Viertelstunde nutzte Tchadjobo eine Abstimmungsschwierigkeit zwischen SVS-Torwart Hester und Abwehrakteur Grumann und spitzelte den Ball ins leere Tor. Paderborn II wusste danach spielerisch zu überzeugen, doch beim Faktor Chancenverwertung war noch mächtig Luft nach oben. Das rächte sich beinahe in der 71. Minute, als ein Steinrötter-Schuss gerade noch so von der Linie gekratzt werden konnte. Je näher der Abpfiff kam, desto mehr geriet der SCP-Nachwuchs unter Druck, doch auch Schermbecks Abschlüssen fehlte die entscheidende Genauigkeit.

Für den FC Gütersloh rücken die beiden vorderen Plätze so langsam aus dem Blickfeld. Im Auswärtsspiel bei Westfalia Rhynern stand die Defensive ordentlich, und auch nach vorne lief einiges zusammen. Aber die Null stand, bis zur 82. Minute auf beiden Seiten, ehe Neumann am langen Pfosten abschließen durfte und somit Rhynern den Dreier aufs Konto buchte.

Acht Tore in Dortmund

In den beiden restlichen Partien des 2. Spieltags feierten die Sportfreunde Siegen ein gelungenes verspätetes Debüt in der Aufstiegsrunde und schlugen den TuS Erndtebrück dank eines Dinaj-Treffers (80.) mit 1:0. Rund ging es vor 159 Zuschauern im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck, wo der ASC 09 gegen FC Eintracht Rheine spielte und es am Ende 4:4 hieß. Dreesen (12.) und van den Berg (15.) setzten die ersten Eintracht-Duftmarken, doch im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt zwischenzeitlich komplett, da Kallenbach (62.), zweimal Podehl (64./75.) und da Costa Pereira (85.) ein 4:2 herausschossen. Doch Rheines Trainer Rainer Sobiech bewies ein goldenes Händchen, in dem er in der Schlussphase Kreutzkämper einwechselte, der mit zwei Treffern noch den Punktgewinn sicherte.