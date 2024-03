Pavlovic: "In meiner Brust schlagen zwei Herzen"

Julian Nagelsmann hat mit seinem DFB-Kader einige radikale Personalentscheidungen bekanntgegeben. Die Stimmen zur Nominierung ...

Maximilian Beier (Angreifer TSG Hoffenheim): "Für mich geht ein riesiger Traum in Erfüllung und ich kann es kaum abwarten. Am Sonntag wurde ich angerufen. Ich war schon ein bisschen nervös, weil ich ihn (Julian Nagelsmann, Anm. d. Red.) schon eingespeichert hatte. Als ich den Namen aufploppen gesehen habe, da hat es bei mir angefangen, zu pochen. Ich habe im Gespräch keinen gescheiten Satz rausbekommen, nur 'Danke, danke, ich freue mich sehr'. Ich war zu nervös, um etwas anderes zu sagen."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Es ist eine großartige Geschichte, gleich vier Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft zu haben. Es ist eine Bestätigung für uns alle und für die Saison, die wir spielen. Julian Nagelsmann hat bestätigt, dass er auch bei Angelo Stiller sehr genau hinschaut. Für Josha Vagnoman spricht, dass er in der Lage ist, die besten Spieler Europas zu verteidigen."

zum Thema Nagelsmann nominiert gleich sechs Neulinge - Auch Beste dabei

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) gegenüber Bild: "Mein Plan war es, mich erst nach der EM in diesem Jahr zwischen Deutschland und Serbien zu entscheiden. Diese Entscheidung musste ich nun sofort treffen. (...) Sie ist nicht gegen die serbische Nationalmannschaft, sondern für die deutsche zu verstehen. In meiner Brust schlagen beide Herzen. Ich bin in München geboren und aufgewachsen, habe meinen ganzen fußballerischen Weg beim FC Bayern verbracht und freue mich auf die kommenden Länderspiele mit Deutschland."

Podcast Bringt das den EURO-Aufbruch, Julian Nagelsmann? Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande nominiert - und dabei für ein paar Überraschungen gesorgt. Aufbruchstimmung versprühte der Bundestrainer bei seiner Pressekonferenz trotzdem nicht so recht. alle Folgen

Beste hat "nicht mit dieser Nominierung" gerechnet

Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim): "Ich habe zuletzt immer wieder gesagt, dass ich nicht mit dieser Nominierung gerechnet habe. Es ist schließlich nicht einmal ein Jahr her, dass ich mit dem FCH noch in der 2. Liga gespielt habe. Damit geht für mich natürlich etwas in Erfüllung, wovon wahrscheinlich fast jeder kleine Junge in Deutschland träumt - so war das auch bei mir."

Heidenheims Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald zur Beste-Berufung: "Diese Nominierung erfüllt uns mit außerordentlich großem Stolz. Niki hat sich in den gut eineinhalb Jahren, seitdem er bei uns ist, fantastisch entwickelt und ist ein absoluter Leistungsträger. Wir, als gesamte FCH-Familie, freuen uns riesig für ihn und natürlich auch darüber, dass wir als Verein erstmals einen Spieler für die deutsche A-Nationalmannschaft abstellen dürfen."