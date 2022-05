Pau warnt Liverpool: "Das Bayern-Spiel ist das perfekte Beispiel"

Der FC Villarreal hat seinen Traum vom Champions-League-Finale trotz des 0:2 in Anfield noch nicht begraben. Die Bayern-Bezwinger geben sich vielmehr kämpferisch.

Die erste kleine Ansage machte Innenverteidiger Pau gleich zu Beginn der Pressekonferenz am Montag. "Wir werden ein besseres Villarreal sein als noch letzte Woche", kündigte der spanische A-Nationalspieler mit Blick auf das Halbfinal-Rückspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) an. In Anfield waren die Spanier praktisch chancenlos gewesen, verloren am Ende dank leidenschaftlicher Arbeit gegen den Ball aber "nur" mit 0:2.

Pau sieht das "Gelbe U-Boot" von Coach Unai Emery "sehr gut vorbereitet" auf den zweiten Vergleich mit Liverpool. Das Selbstvertrauen ist trotz zuletzt schwacher Leistungen in La Liga ungebrochen: "Wir haben uns in diesem Jahr in wichtigen Heimspielen schon in außerordentlich guter Verfassung gezeigt."

Der Defensivspezialist dachte dabei an ein ganz besonderes Duell. "Das Bayern-Spiel ist das perfekte Beispiel", so Pau mit Blick auf das 1:0 gegen die Bayern Anfang April: "Wir haben einen Titelaspiranten zu Hause geschlagen. Es war ein knappes Ergebnis, aber wir hatten noch eine ganze Reihe an guten Chancen. Auch ein Halbfinale sind 180 Minuten. Noch ist nichts entschieden."

Ähnlich trotzig gab sich Emery. "Wir sind soweit gekommen und wollen jetzt auch das Finale erreichen", stellte Villarreals Cheftrainer klar. Gegen die von Jürgen Klopp trainierte "beste Mannschaft der Welt" brauche es aber zweifellos "ein perfektes Spiel". Unmöglich ist das nicht.

Im Hinspiel, so Emerys ehrliche Ansage, sei der Gegner "deutlich besser" gewesen. "Sie haben jetzt einen beträchtlichen Vorsprung." Den es am Dienstag möglichst aufzuholen gilt. "Wir wollen morgen nicht nur mitspielen, sondern alles tun, um das Spiel auch zu gewinnen, damit unsere Fans auf ihre Kosten kommen." Die Hoffnung bei ihm und seinen Schützlingen sei weiterhin "sehr groß". Der Heimvorteil werde am Dienstag sicher eine Rolle spielen, hofft Emery.

Mit Blick auf die jüngere Vergangenheit, darunter der Europa-League-Triumph sowie die Sensationssiege gegen Juventus und Bayern, erlebe der Verein gerade eine "historische Zeit". Spätestens mit dem Champions-League-Sieg würden sich Emery, Pau & Co. in der 50.000-Einwohner-Stadt unsterblich machen.