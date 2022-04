Obdachlosigkeit als Antrieb: Danjumas besonderer Weg auf Klopps Wunschliste

Beim FC Bayern hat Arnaut Danjuma (25) in dieser Champions-League-Saison bereits bleibenden Eindruck hinterlassen. Nun will das der Niederländer auch beim FC Liverpool tun - ausgerechnet.

Eigentlich war Julian Nagelsmann am Tag vor dem Viertelfinal-Hinspiel auf die generellen Stärken des FC Villarreal angesprochen worden. Doch der Bayern-Coach setzte unmittelbar zu einem Loblied an, zu einem Loblied auf Arnaut Danjuma. "Er ist ein sehr gefährlicher Stürmer, der sich immer wieder rauskippen lässt auf den linken Flügel. Da so ein bisschen parkt und auf die Umschaltsituationen wartet. Er hat ein gutes Tempo, gute Bewegungen und ist vergleichbar mit einem europäischen Top-Top-Spieler. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber da werdet ihr selber draufkommen, wenn ihr ihn ein bisschen beobachtet."

Gemeint war mit hoher Wahrscheinlichkeit Sadio Mané. Ausgerechnet in dessen Fußstapfen könnte Danjuma in kurz- bis mittelfristiger Zukunft beim FC Liverpool treten. Die Reds sollen nach Informationen von "The Athletic" bereits im Winter ihre Fühler nach dem niederländischen A-Nationalspieler ausgestreckt haben. Der Vertrag bis 2026 und die darin verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro dürfte die Verantwortlichen des LFC - zumindest vorerst - abgeschreckt haben. Zumal Mané noch bis 2023 Vertrag hat.

Der Fußball als "eine Art Zuflucht für mich"

Bis zu dem Tag, an dem ihn sogar Trainer wie Nagelsmann oder Jürgen Klopp auf dem Zettel hatten, war es ein beschwerlicher Weg. Es geht dabei nicht um zu volle Tagespläne im NLZ oder versäumte Partys. Danjuma musste sich ganz früh in seinem Leben mit Themen wie Obdachlosigkeit und Pflegefamilie auseinandersetzen.

Danjuma ist vier Jahre alt, als die Familie das nigerianische Lagos verlässt, um in der niederländischen Industriestadt Oss ein besseres Leben zu suchen. Wenige Monate später lassen sich die Eltern allerdings scheiden. Die drei Kinder bleiben bei der nigerianischen Mutter Hauwa, die verzweifelt nach Arbeit und Unterkunft sucht. Mal schläft die Familie bei Freunden, mal im Auto. Eine Zeit, die Danjuma nach eigener Aussage ungemein formt, prägt und über die er heute sogar sagt, dass er "dankbar" für sie sei.

"Mit vier Jahren habe ich mit dem Fußball begonnen. So wurde ich von Problemen ferngehalten und konnte das Leben genießen. Es war eine Art Zuflucht für mich", erinnert sich Danjuma vor zweieinhalb Jahren im Interview auf der Vereinswebsite des AFC Bournemouth. Bis er an die Südküste Englands kommt, sollen ihm aber weitere Steine in den Weg gelegt werden.

Danjuma und seine Geschwister werden zu Pflegefamilien gegeben, die des begeisterten Fußballers kann mit dem Volkssport Nummer eins allerdings wenig anfangen. Glücklicherweise glaubt der niederländische Vater Cees an seinen Sprössling, fährt ihn zum Vereinstraining und holt ihn von dort auch wieder ab.

Danjuma ist elf Jahre alt, als ihm ein Gerichtsentscheid ermöglicht, die Pflegefamilie zu verlassen und bei seinem Vater zu wohnen. Rasch wechselt das Talent in die Jugendakademie der PSV Eindhoven, in der er sich aber mit fortschreitendem Alter nur bedingt gefördert sieht. Während seiner Meinung nach schwächere Mitspieler erste Profiverträge, "dicke Autos und große Häuser" vorzeigen können, wird Danjuma "unfair" behandelt und fährt noch immer mit der Bahn zum Training.

Die Situation frustrierte den 1,77 Meter großen Offensivspieler. In Eindhoven sei ihm schlichtweg "zu viel Politik" betrieben worden. Danjuma entscheidet sich für einen Schritt zurück und wechselt im Sommer 2016 ablösefrei zu Ligakonkurrent NEC Nijmegen.

Das erste Jahr läuft nicht nur für den Stürmer (ein Tor bei zwölf Einsätzen). Nijmegen steigt ab. Im niederländischen Unterhaus dreht Danjuma aber in der Saison 2017/18 auf und kurbelt seine Karriere mit 28 Scorerpunkten aus 28 Spielen so richtig an. Im Sommer 2018 schlägt Brügge für knapp drei Millionen Euro direkt zu.

Beim Champions-League-Debüt der Beste gegen den BVB

In Belgien feiert Danjuma sein Champions-League-Debüt gegen den BVB. Bei der 0:1-Heimniederlage bekommt der Flügelflitzer noch die beste kicker-Note (2,5) von Brügges Spielern. Es folgen die Debüts in der niederländischen U-21- und A-Nationalmannschaft.

Beim 3:0 gegen Deutschland sammelt Danjuma Mitte Oktober 2018 erste Minuten, drei Tage später schießt er beim 1:1 gegen Belgien direkt sein erstes Tor. Danjuma bleibt auf der Überholspur und wechselt wiederum nur ein Jahr später für über 15 Millionen Euro zu Premier-League-Klub Bournemouth. Wie in Nijmegen braucht es auch dort den Absturz in die Zweitklassigkeit, um voll durchzustarten: 22 direkte Torbeteiligungen in 33 Championship-Auftritten lassen internationale Scouts aufhorchen.

Ich bin an die Champions League gewöhnt, nicht die Championship. Arnaut Danjuma

Ein Trumpf Danjumas, den viele Wegbegleiter hervorheben, ist das enorme Selbstbewusstsein, der Glaube an die eigene Stärke. Bevor er zu Villarreals Champions-League-Rekordtorjäger aufstieg, sagte er als Bournemouth-Profi der "Times": "Wenn ich wirklich komplett ehrlich sein soll: Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich in meiner Karriere mal in der Championship spiele. Ich bin an die Champions League gewöhnt, nicht die Championship."

Emery funktioniert seinen Wunschspieler um

Die Leistungen in Englands zweiter Liga überzeugten Villarreal, einen eigentlich bescheiden wirtschaftenden Verein Spaniens, derart, dass das Gelbe U-Boot im vergangenen Sommer mit knapp 25 Millionen Euro eine neue Rekordsumme gen Bournemouth überwies.

Seinen erklärten Wunschspieler funktionierte Unai Emery, dessen Detailversessenheit Danjuma enorm schätzt, schrittweise um. Auch wenn sich der Dribbelkönig auf dem Flügel wohler fühlt, machte ihn sein baskischer Trainer immer mehr zu einem Vollstrecker in deutlich zentralerer Position.

Mit Erfolg: Danjuma, der Stillstand in seiner Entwicklung als Mensch wie als Fußballer hasst, machte bislang zehn Tore in 23 Ligaspielen und entschied das Derby gegen Valencia jüngst mit einem Doppelpack (2:0). In der Champions League ist die Quote sogar noch besser, einen Tag nach Nagelsmanns Loblied entschied Danjuma das Viertelfinal-Hinspiel mit seinem bereits sechsten Treffer in der Königsklasse.

Ich versuche Spiele zu gewinnen, bevor ich sie spiele. Arnaut Danjuma

Gemeinsam mit Villarreal-Analyst Antonio Rodriguez arbeitet Danjuma akribisch daran, seinen Erfolg noch planbarer zu machen. "Jeden Tag sitzen wir eine halbe Stunde zusammen und schauen uns Spielszenen an. Das hilft mir, ein besseres Gefühl für die einzelnen Situationen zu bekommen, meine Instinkte zu trainieren. Ich versuche Spiele zu gewinnen, bevor ich sie spiele", gestand Danjuma im Interview mit "El Pais".

Winter-WM als großes Ziel - Henkelpott im Hinterkopf

Dass es fast auf den Tag genau drei Jahre dauert, ehe Danjuma sein drittes A-Länderspiel für Oranje machen darf, spornt ihn nur zusätzlich an. Die Winter-WM in Katar beschreibt er als eines seiner "größten Ziele" für 2022.

Zuvor hätte Danjuma allerdings nichts dagegen, den Henkelpott in den Händen zu halten, wie er im Interview mit der "Marca" selbstbewusst verkündet: "Der Gewinn der Champions League ist natürlich das Ziel, also würde ich nie sagen, dass es unmöglich ist, selbst wenn wir Außenseiter sind. Ich will immer Größeres erreichen." An der Seite von Jürgen Klopp würde die Wahrscheinlichkeit dafür mittelfristig noch weiter steigen.