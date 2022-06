"Passt genau zu unserem Projekt": Babelsberg holt Klatte

Der SV Babelsberg 03 hat einen neuen Torhüter gefunden: Luis Klatte schließt sich zur kommenden Saison den Filmstädtern an.

Stellt sich einer neuen Herausforderung in der Regionalliga: Luis Klatte. picture alliance / GES/Helge Prang

Klatte soll nach dem Abgang von Jannick Theißen (neuer Verein noch nicht offiziell) die Torhüter-Position der Babelsberger bekleiden. Der 22-Jährige wurde bei Hertha BSC ausgebildet und spielte für die zweite Mannschaft siebenmal in der Regionalliga. 2020 schloss er sich Hansa Rostock an, bei denen er aber nicht über die Rolle des Ersatzmanns hinauskam. Nach zwei Jahren erklärten beide Seiten das Kapitel für beendet.

"Entwicklungspotenzial längst noch nicht ausgeschöpft"

"Mit Luis holen wir einen Torhüter aus der 2. Bundesliga, der bereits in jungen Jahren erste Erfahrung in der zweithöchsten deutschen Spielklasse sammeln konnte. Für uns passt er genau in das gesuchte Profil und zu unserem Projekt", wird Trainer Markus Zschiesche auf der Vereinswebsite zitiert.

Auch der Sportkoordinator Philip Saalbach freut sich über die Neuverpflichtung: "Mit Luis schließt sich uns ein zuverlässiger Torhüter an, dessen Entwicklungspotenzial längst noch nicht ausgeschöpft ist. Die Gespräche mit ihm verliefen sehr vielversprechend, man hat direkt gespürt, dass er mit seinem Charakter gut in unsere Kaderstruktur passt.