Thuram, Bulka, Dante: Nizzas Fehler bescheren PSG das Pokal-Halbfinale

Paris Saint-Germain hält den Traum vom Triple aufrecht: Beim 3:1-Heimsieg gegen Nizza im Viertelfinale der Coupe de France halfen die Gäste allerdings mit drei individuellen Fehlern gewaltig mit.

Nach dem 1:1 gegen Reims war von PSG eine Reaktion gefordert. Die brauchte es, um den Traum vom Triple aufrechtzuerhalten. Im Viertelfinale der Coupe de France baute Luis Enrique von Beginn an auf Dembelé hinter Goncalo Ramos und Mbappé. Und das Offensivtrio stand schon zu Beginn der Partie voll im Fokus: Nach fünf Minuten ließ Dembelé den ehemaligen Gladbacher Dante alt aussehen, doch Goncalo Ramos köpfte knapp rechts vorbei.

Noch vor dem Ende der ersten Viertelstunde stand es 1:0 für den Favoriten, weil Thuram am eigenen Strafraum einen schlimmen Fehlpass spielte. Nach einem Doppelpass mit Fabian stocherte Mbappé schließlich den Ball über die Linie (14.). Zehn Minuten später hätte es 2:0 stehen müssen, doch Goncalo Ramos schoss nach feiner Vorarbeit von Zaire-Emery nur drüber.

Nizzas Keeper verliert komplett die Orientierung

In der 33. Minute stand es dennoch 2:0, weil diesmal Bulka einen Blackout hatte: Nizzas Keeper misslang im Strafraum die Ballannahme, dann verlor er die Orientierung - Dembelé legte für Fabian auf.

Dessen allererstes Coupe-de-France-Tor brachte den Hausherren allerdings nicht die gewünschte Souveränität. Stattdessen nutzte Laborde, dass Ex-Münchner Hernandez Mitspieler Vitinha anschoss zum 1:2-Anschlusstreffer (37.). Bis zur Pause schwammen die Hausherren bedenklich - und konnten dieses Bild auch nach dem Wechsel nicht verändern.

Lotomba lässt riesige Doppelchance aus

In Minute 55 stand Rechtsverteidiger Lotomba alleine vor Donnarumma, scheiterte aber erst an einem tollen Fuß-Reflex des Italieners und legte den Nachschuss am linken Pfosten vorbei. Aus dem Nichts gelang PSG dann die Entscheidung - weil wieder der Gegner mithalf: Nach einer kurz ausgeführten Ecke verlängerte der 40-jährige Dante unglücklich an den zweiten Pfosten, wo Lucas Beraldo aus kurzer Distanz einnicken durfte (60.).

In der letzten halben Stunde investierte PSG nur noch das Nötigste, allerdings mangelte es Nizza an zündenden Ideen. Deswegen zog Paris ins Halbfinale des französischen Pokals ein, in dem Stade Rennes Anfang April wartet. Im anderen Semifinale stehen sich Olympique Lyon und Zweitligist Valenciennes gegenüber.

Zunächst geht es für PSG allerdings am Sonntag (20.45 Uhr) mit dem Auswärtsspiel in Montpellier weiter, einen Tag zuvor (21 Uhr) ist Nizza in Lens zu Gast.