Mbappés Jubiläumsspiel endet trostlos - Titelverteidiger PSG fliegt aus dem Pokal

Nizza gewinnt im Elfmeterschießen und wirft den Favoriten PSG aus dem Pokal. Zwar waren die Gäste über die 90 Minuten die schlechtere Mannschaft, die Pariser wussten mit dem deutlichen Plus an Spielanteilen aber nichts anzufangen. Der Titelverteidiger ist damit draußen.

In einer ereignislosen ersten Hälfte geschah immer wieder dasselbe: Die Hausherren aus Paris schoben sich den Ball in den eigenen Reihen hin und her, fanden aber keine Lösungen gegen eine diszipliniert stehende Nizza-Elf. Die Gäste schienen mit dem 0:0 zufrieden und machten keine wirklichen Anstalten, offensiv aktiv zu werden.

Paris ideenlos

Die besten Möglichkeiten der ersten 45 Minuten vergaben Verratti (23.) und Draxler (31.), beide Abschlüsse blieben aber vergleichsweise ungefährlich. So ging die niveauarme Partie mit 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig: Paris dominierte weiterhin, blieb aber weitgehend harmlos. Die beste Chance für die Pochettino-Elf hatte Verratti, der aus 15 Metern knapp das Tor verfehlte (68.). Auf der Gegenseite hatte Kluivert zweimal die Führung auf dem Fuß, wurde jedoch immer in letzter Sekunde gestört (48., 85.).

Mbappé lässt Siegtreffer liegen

Über weite Strecken der zweiten Hälfte spielte sich die Partie im Mittelfeld ab, kein Team kam zu nennenswerten Torchancen. Als einziges Highlight wurde Kylian Mbappé eingewechselt und kam so zu seinem 200. Pflichtspieleinsatz für die Pariser. Dem Stürmer gelang in der Schlussphase sogar beinahe der Siegtreffer, sein Abschluss aus spitzem Winkel streifte aber nur die Latte (90.+2). So stand es nach 90 Minuten immer noch 0:0, das Spiel ging direkt ins Elfmeterschießen.

Draxler zittert ihn rein - Dante frech - Bulka pariert entscheidend

Nachdem Schneiderlin, Messi, Todibo, Mbappé und Atal souverän verwandelten, war es Paredes, der sich den ersten Fehlschuss leistete. Direkt im Anschluss verpasste aber Delort die Führung für Nizza, Donnarumma parierte im rechten Eck.

Die folgenden Schützen trafen ohne große Probleme, auch wenn bei Draxlers lockerem Schuss etwas Glück dabei war. Ex-Bundesliga-Verteidiger Dante verwandelte sogar mit einem frechen Heber. Schließlich war es Bulka, der die Partie entschied: Nizzas Keeper kratzte den Schuss von Simons aus der rechten Ecke, sicherte seinem Team so den Einzug ins Viertelfinale und vermieste nicht Mbappé sein Jubliläumsspiel, sondern PSG auch die Titelverteidigung.