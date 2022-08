Weil Volland trifft und Nübel stark pariert: PSG lässt erstmals Punkte liegen

Paris St. Germain hat erstmals in der jungen Ligue-1-Saison Punkte gelassen. Dass die AS Monaco zu einem 1:1 im Prinzenpark kam, lag auch maßgeblich an Kevin Volland und Alexander Nübel.

Beim Tor verletzt: Kevin Volland konnte seinen Treffer nur bedingt bejubeln. IMAGO/PanoramiC