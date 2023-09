Hakimi und Kolo Muani glänzen bei Pariser Kantersieg über Marseille

Mit 4:0 gewann Paris Saint-Germain das "La Classique" gegen Olympique Marseille. Zwei frühere Bundesliga-Spieler taten sich besonders hervor. Kylian Mbappé verließ den Rasen schon früh.

In der Ligue 1 kassierte Paris St. Germain zuletzt gegen Nizza eine 2:3-Niederlage, unter der Woche folgte der 2:0-Sieg in der Champions League gegen Dortmund. Mit dem Vorsatz, nun auch in der Liga wieder in die Spur zu finden, empfing PSG am Sonntagabend Olympique Marseille.

Hakimi erst traumhaft und dann mit unfreiwilliger Vorlage

Die Gastgeber agierten von Beginn an tonangebend. Insbesondere Hakimi, der schon gegen Dortmund getroffen hatte, war nicht nur ein Aktivposten, sondern brachte seine Mannschaft zugleich auf die Siegerstraße. Erst verwandelte er einen direkten Freistoß (8.), dann setzte er einen Distanzschuss an den Pfosten, woraufhin Kolo Muani den Abpraller zum 2:0 nutzte (37.).

Auch Marseille hatte im ersten Durchgang durchaus Chancen. Vitinha etwa hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich auf dem Kopf, doch setzte das Spielgerät aus kürzester Distanz drüber (23.). Zuvor war der Portugiese bereits mit einem Schuss an Marquinhos hängengeblieben (13.). Vor allem der etwas schmeichelhafte Pausenstand konnte PSG-Trainer Luis Enrique daher durchaus zufrieden stellen. Einziger Wermutstropfen war die verletzungsbedingte Auswechslung von Mbappé (32.).

PSG lässt nach der Pause die Muskeln spielen

Eingewechselt wurde für den Weltmeister von 2018 der Portugiese Goncalo Ramos, der unmittelbar nach dem Seitenwechsel und der Vorarbeit von Dembelé zum vorentscheidenden 3:0 vollendete (47.). Diese kalte Dusche sollte den Marseillais endgültig den Stecker ziehen. Paris agierte fortan noch tonagebender, ließ im Grunde nichts mehr anbrennen.

Einmal hatte Mbemba aus dem Nichts noch die Gelegenheit, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Aber der Kongolese setzte den Ball aus aussichtsreicher Lage am Tor vorbei (71.). Stattdessen war nicht Marseille, sondern den Hauptstädtern noch ein weiterer Treffer vergönnt: Nach einem gewaltigen Sprint bewies Kolo Muani die Übersicht für Goncalo Ramos, der gegen Pau Gomez keine Mühe hatte, seinen Doppelpack perfekt zu machen (89.).

Das 4:0 war zugleich der Endstand in einem hinten raus sehr einseitigen Duell. Für Paris geht es am kommenden Samstag (17 Uhr) weiter mit dem Gastspiel bei Tabellenschlusslicht Clermont. Marseille ist ebenfalls am Samstag (21 Uhr) bei der AS Monaco zu Gast.