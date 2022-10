Neymar nutzt Harits folgenschweren Fehler - und provoziert eine Rote Karte

Paris Saint-Germain hat das Spitzenspiel in der Ligue 1 gegen Erzrivale Olympique Marseille mit 1:0 für sich entschieden. Beim knappen 1:0-Erfolg kam Neymar die Hauptrolle zu.

Er rückte am Sonntagabend zweimal besonders in den Fokus: Neymar. imago images

Der "Classique" in Frankreich ging also wieder einmal an den Hauptstadtklub. Mit dem Wissen um die Bedeutung dieses Spiels - auch für die Fans - verzichtete PSG-Coach Christophe Galtier auf Experimente. Hinter Messi und Mbappé wirbelte Neymar. In der verletzungsanfälligen Defensive stellte Galtier neben Marquinhos den Portugiesen Danilo Pereira auf, der allerdings nach 25 Minuten verletzungsbedingt ausfiel - und durch Ex-Leipziger Mukiele ersetzt werden musste.

Offensiv gab PSG komplett den Ton an und hatte zwischen Minute 3 und 5 die ersten drei Chancen. Zweimal scheiterte Messi an OM-Keeper Pau Lopez, ehe auch der aufgerückte Hakimi aus kurzer Distanz Bekanntschaft mit dem spanischen Schlussmann machte.

Immer wieder Pau Lopez

Nach einer Viertelstunde schwamm sich Marseille allmählich frei und kam durch den ehemaligen Bielefelder Clauss gefährlich vors Tor, doch dessen scharfe Hereingabe an den Fünfmeterraum verpasste Alexis Sanchez (16.). Den sich nun bietenden Platz nutzte PSG für einen perfekten Konter, der Mbappé in letzter Instanz am herausragenden reagierenden Pau Lopez verzweifeln ließ (19.).

Das Gros der Chancen hatten auch in der Folge die Hausherren. Mbappé fand erneut seinen Meister in Pau Lopez, ehe ein Freistoß von Messi an die Unterkante der Latte krachte (28., 36.). Für die Erlösung sorgte Sekunden vor der Pause Neymar. In Marseilles Aufbau leistete sich Harit einen haarsträubenden Ballverlust, der den Gästen sofort um die Ohren flog. Mbappé bediente Neymar, der mit Hilfe des rechten Innenpfostens auf 1:0 stellte (45.+2).

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel drängte OM auf den Ausgleich, doch erst entschied sich Referee Clement Turpin zu Recht gegen einen Elfmeter und dann scheiterte Clauss mit seinem Tunnel-Versuch an Donnarumma (46., 52.). Auf der Gegenseite hätte Verratti auf 2:0 stellen müssen, doch verzweifelte per Schlenzer aus kurzer Distanz an Pau Lopez (61.).

Turpin zeigt überzogenen Platzverweis

In der 72. Minute bekam der ansonsten ungewohnt faire "Classique" (nur eine Gelbe im ganzen Spiel!) eine negative Note - allerdings durch eine Fehlentscheidung. Gigot ging von der Seite per Grätsche in den Zweikampf mit Neymar, den der Franzose dabei verfehlte. Neymar aber machte viel daraus, kugelte sich über den Rasen. Und Turpin zeigte tatsächlich eine überzogene Rote Karte für Gigot, der die Welt verständlicherweise nicht mehr verstand.

Fußballerisch gab es im Parc des Princes nur noch ein letztes Highlight, bei dem Messi den Ball nach Zuspiel von Mbappé mit rechts über den Querbalken hob. So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg für die Hausherren, die die Ligue 1 mit 29 Punkten aus elf Spielen und 29:5 Toren anführen. Marseille liegt sechs Punkte dahinter und aktuell nur noch auf Rang vier.