Neymars lässige Ablage: PSG wacht gegen Lille erst spät auf

Paris Saint-Germain hat endlich wieder gegen Lille gewonnen. Nach der empfindlichen Pleite im Supercup tat sich der Tabellenführer in der Liga allerdings auch lange schwer, ehe di Maria dank Neymar doch noch spät traf.

Ohne ein "M" (Mbappé, HNO-Infektion) des "MNM"-Sturms musste Tabellenführer Paris Saint-Germain gegen "Angstgegner" OSC Lille antreten. Die letzten beiden Aufeinandertreffen gewannen die "Doggen". In der Liga übernahm Lille vergangene Saison im April nach einem 1:0 über PSG die Tabellenführung und wurde am Ende Meister. Auch im August stellte Lille dem Favoriten ein Bein und gewann den französischen Supercup.

Ohne Verratti ist das Zentrum offen

Viel schwerer wog zunächst allerdings der Ausfall von Mittelfeld-Abräumer Verratti (Muskelverletzung an der Hüfte). Ohne den italienischen Nationalspieler war das Zentrum des Tabellenführers ungewohnt offen, was Lille beinahe bereits in Minute eins genutzt hätte, doch Donnarumma parierte gegen Yilmaz stark. Die PSG-Defensive präsentierte sich allerdings auch in der Folge wacklig. Nationalspieler Kehrer machte keine gute Figur und sah kurz vor dem 0:1 gegen Yilmaz schlecht aus, den Querpass verwertete David ohne Probleme (31.).

Donnarumma rettet

Die zwei verbliebenen, Messi und Neymar, aus dem "MNM"-Sturm blieben die gesamte erste Hälfte wie die komplette Pariser Offensive blass. Zur Hälfte zwei kehrte Messi nicht auf den Platz zurück, dafür aber die Pariser Schlafmützigkeit. Zweimal musste Donnarumma sein ganzes Können aufweisen, um gegen David (48.) und Yilmaz (57.) einen höheren Rückstand zu verhindern. Es sah also alles danach aus, als ob Lille Paris erneut ein Bein stellen könnte.

Nach gut einer Stunde wachte Paris aber langsam auf und wurde immer wieder vom aktiven di Maria angetrieben. Auch Neymar fand sich im Offensivspiel nun immer besser zurecht. Für den Ausgleich sorgte aber ein Abwehrspieler: Marquinhos verwertete eine butterweiche Hereingabe von di Maria zum 1:1 (74.).

Di Maria dreht die Partie

Bei Lille ließen die Kräfte in der Folge nach und PSG kam zu mehreren Chancen, die aber allesamt ungenutzt blieben. Die dickste Möglichkeit vergab der für Messi eingewechselte Icardi freistehend vor Grbic (85.). Der schönste Spielzug brachte dann die Entscheidung: Neymar legte am Strafraum herrlich für di Maria ab und der Argentinier setzte das Leder mit der linken Innenseite ins lange Eck zum 2:1-Endstand (88.).

Damit festigt PSG die Tabellenführung und hat nach den letzten beiden Niederlagen Revanche am noch amtierenden Meister Lille genommen.