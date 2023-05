Mbappé trifft spektakulär, Hakimi fliegt schon wieder: PSG überrollt Ajaccio

Paris St. Germain liegt in der Ligue 1 weiter auf Titelkurs. Die Hauptstädter gewannen ihr Heimspiel gegen Ajaccio locker mit 5:0 und beförderten den Aufsteiger damit endgültig zurück in die Ligue 2. Für einen traurigen Höhepunkt sorgte wieder einmal Hakimi.

Die in Paris meistdiskutierte Personalie hatte PSG-Coach Christophe Galtier schon am Freitag geklärt: Lionel Messi sollte wieder in der Startelf stehen - und tat dies auch. Ein klares Zeichen, dass der Coach selbst gegen die so gut wie abgestiegenen Gäste aus Korsika auf Nummer sicher gehen wollte. Schließlich hatte Verfolger Lens am Freitagabend mit einem 2:1-Sieg gegen Reims für ein wenig Druck gesorgt - und die aktive Fanszene der Pariser boykottierte das Spiel als Protest gegen die Vereinsführung.

Im gespenstisch stillen Prinzenpark begann der Hauptstadtklub entsprechend der Atmosphäre zurückhaltend, kam aber mit zunehmender Spieldauer zur erwarteten Dominanz und zeigte sich vor dem Tor eiskalt: Nach einem Vertikalpass von Danilo Pereira nahm Fabian den Ball glänzend mit und vollendete mit dem Außenrist zur Führung (22.), Hakimi staubte nach einem abgewehrten Mbappé-Schuss zum 2:0 ab (33.). Messi war zwar an keinem Tor direkt beteiligt, tat sich aber mit einigen klugen Pässen hervor.

Erst Slapstick, dann Hammer: Mbappé schnürt Blitz-Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel konnte Mbappé dann noch im Rennen um die Torjägerkrone der Ligue 1 punkten. Der Stürmer, der vor der Partie gleichauf mit Lyons Lacazette lag, traf zunächst nach einer Slapstick-Szene unter Mithilfe von Ajaccio-Keeper Sollacano (57.), bevor er sechs Minuten später seine ganze Klasse zeigte: Nach einer Kerze von Avinel nahm Mbappé den Ball aus 17 Metern direkt aus der Luft und hämmerte ihn spektakulär in die Maschen - 4:0, Saisontor 26 für den Weltmeister von 2018 (63.).

Die Partie war damit endgültig entschieden - und der Abstieg der Korsen, die erst im vergangenen Sommer in die Ligue 1 aufgestiegen waren, beschlossene Sache. Ajaccio kam zwar im zweiten Durchgang noch zu einigen Chancen, vergab diese aber mitunter kläglich - und musste noch einen weiteren Treffer hinnehmen. Nachdem Vitinha zunächst noch nach spektakulärer Messi-Vorarbeit an Sollacaro scheiterte (72.), legte der Portugiese kurz darauf für Marquinhos auf, dessen Schuss Youssouf ins eigene Tor abfälschte (73.). Vorausgegangen war eine spektakuläre Rabona-Flanke von Mbappé.

Handfeste Rudelbildung: Hakimi fliegt schon wieder

Obwohl die Partie gelaufen war, kochten kurz darauf die Emotionen noch einmal über. Bei einer handfesten Rudelbildung gerieten Hakimi und Mangini auseinander und tauschten Faustschläge aus (77.). Beide sahen folgerichtig die Rote Karte - für den Marokkaner war es der zweite Platzverweis im zweiten Spiel. Bereits beim 1:3 gegen Lorient vor zwei Wochen war er vom Platz geflogen, gegen Ajaccio gerade erst von seiner Sperre zurückgekehrt.

In der kommenden Woche wird Hakimi beim Auswärtsspiel in Auxerre also erneut fehlen. Ohne ihn könnte PSG - sollte Lens zuvor in Lorient nicht gewinnen - die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Ajaccio kann hingegen endgültig für die Ligue 2 planen.