Parallelen zur vergangenen Hinrunde: St. Pauli II hofft auf bessere Rückrunde

In der Rückrunde wird alles besser: Unter diesem Motto gilt es für den FC St. Pauli II die bislang ziemlich verkorkste Saison zu retten und den Klassenerhalt zu schaffen. Und tatsächlich: Die Braun-Weißen starteten mit einem 1:0-Sieg beim SSV Jeddeloh II in die zweite Saisonhälfte.

"Es war letztlich ein souveräner Sieg", kommentierte Trainer Elard Ostermann, der sich auf einen Mann verlassen konnte: Kevin Jendrzej. Besonders in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte glänzte der sonst in der A-Jugend aktive Torwart gegen die druckvollen Niedersachsen und verhinderte mehrfach den Ausgleich, nachdem Luca Günther die Hamburger nach einem Torwartfehler der Hausherren und schöner Vorarbeit von Mika Clausen und Gwangin Lee in Führung geschossen hatte.

Der 18-jährige Jendrzej, der vor drei Wochen sein bislang größtest Fußball-Erlebnis hatte, als er kurzfristig dem Profikader nach Elversberg nachreisen durfte, um dort im Zweitligaspiel auf der Bank zu sitzen, hatte in der zweiten Hälfte deutlich weniger zu tun. Denn Jeddeloh konnte sich in Unterzahl auf einem nahezu unbespielbaren Acker keine echten Torchancen mehr herausspielen. "Der Platz war nicht einfach, der Gegner war unangenehm zu spielen, aber kämpferisch haben wir dagegen gehalten", sagte Ostermann.

Parallelen zur vergangenen Saison

Die Zukunft des ehemaligen Profis stand auf der Kippe, denn die Hinserie ähnelte sehr dem Vorjahr, als Ostermanns Team nach einem starken Start schnell nachließ. Damals stand St. Pauli in der Winterpause sogar auf einem Abstiegsplatz, diesmal war die Wiederholung nur Sportchef Carsten Rothenbach zu verdanken, der gegen die 1:2-Niederlage bei Phönix Lübeck Protest einlegte, dem stattgegeben wurde, sodass in der Tabelle ein 5:0-Sieg auftauchte. Der 43-Jährige ist nun gefragt und muss spätestens in der Winterpause wichtige Fragen klären: Ist der Kader stark genug? Wie bekommt man eine bessere Verzahnung mit den Profis hin? Und wie schnell können sich die Spieler unter Ostermann entwickeln, dessen Vertrag im Juni ausläuft?

Der Coach zeigte in Jeddeloh zumindest eine Reaktion auf die wachsende Kritik: Erstmals ließ er mit einer Fünfterkette spielen, baute dabei wie schon beim guten 1:1 gegen Teutonia Ottensen auf A-Jugend-Abwehrchef Muhammad Dahaba. So sprang nach acht sieglosen Partien der erste Erfolg heraus und eine Platzierung in der oberen Hälfte - zumindest in der Rückrundentabelle.