Parade zur Meisterschaft? So gut ist ManCitys Ortega Moreno in FC 24

Mit einer herausragenden Tat sicherte Stefan Ortega Moreno Manchester City gegen Tottenham die Führungsposition im Meisterkampf. Kann der Ex-Bielefelder auch in FC 24 überzeugen?

Kann Stefan Ortega Moreno auch in FC 24 Titel sichern? kicker eSport/EA SPORTS

Einige Fußballfans dürften sich im Sommer 2022 die Augen gerieben haben, als der Wechsel von Stefan Ortega Moreno zu Manchester City über die Bühne ging. Dass der langjährige Bielefelder nach dem Bundesligaabstieg der Arminia und dem Ende seines Vertrags nicht mehr zu halten war, stand nach starken Leistungen im Oberhaus bereits fest. Dass aber niemand geringeres als Pep Guardiola sich um den Deutsch-Spanier bemühte und ihn als Ersatzmann für Ederson in den eigenen Reihen wissen wollte, kam für den ein oder anderen doch überraschend.

Knappe zwei Jahre später ist diese Irritation jedoch gewichen und der Schritt nach Manchester hat sich für den inzwischen 31-Jährigen wie auch die Skyblues ausgezahlt. Neuster Höhepunkt einer herausragenden Nummer zwei: Eine vielleicht meisterschaftssichernde Parade gegen Tottenham. Kurz vor Schluss sah sich Ortega Moreno beim Stand von 1:0 für seine Farben Heung-Min Son gegenüber, dessen fast sicher geglaubten Ausgleich er mit einem starken Reflex noch abwenden konnte.

Reflexe und Abschläge top - Flanken ein Problem

Kein Wunder also, dass die Reflexe auch bei seinem virtuellen Abbild im Karrieremodus von FC 24 eine echte Stärke sind. 84 Zähler misst EA SPORTS dem insgesamt mit 79 bewerteten Schlussmann in dieser Kategorie bei - der zweitbeste Wert im Portfolio Ortega Morenos. Noch besser ist nur sein Rating in Sachen Abschläge. Eine 86 schlägt hier zu Buche und unterstreicht eine weitere Qualität, die der ehemalige Armine immer wieder auf dem Rasen zeigt: Seine Spieleröffnung.

Nicht ganz so gut fallen derweil Ortega Morenos Attribute für Hechten (76) und Positionsspiel (79) aus. Aufgrund des schwächsten Torwart-Werts seines Avatars, der Fangsicherheit (73), und seiner Größe von nur 1,85 Meter zählen Flanken und hohe Bälle aller Art somit zu den größten Problemen des Torhüters in FC 24.

War dies in den vergangenen Teilen der Fußballsimulation noch zu verkraften, ist es im aktuellen Ableger der Reihe ein echtes Handicap. Denn Flanken auf großgewachsene Angreifer, bevorzugt mit dem PlayStyle+ "In der Luft" ausgestattet, zählen zur Meta. Entsprechend hilfreich ist es, einen physisch präsenten Schlussmann aufbieten zu können, der die Kugel in Luftduellen sicher abfängt und Kopfbälle mit Flugparaden entschärfen kann.

Wie Ortega Moreno in FC 24 am besten funktioniert

Dennoch kann Ortega Moreno auch in FC 24 eine Verstärkung darstellen - wenn der Spielstil passt. In einem ballbesitzorientierten Ansatz habt ihr mit dem gebürtigen Hessen dank vier Sternen für den schwachen Fuß einen beidseitig verlässlichen ersten Anlaufpunkt im Aufbau. Steht das Team zudem hoch und muss selten gegen Flanken verteidigen, fällt seine Schwäche in diesen Punkten weniger ins Gewicht. Stattdessen kann er bei möglichen Kontern, denen sich eine hohe Linie immer wieder gegenübersieht, mit seinen starken Reflexen sogar noch eine seiner Stärken einbringen. Ganz genau wie im echten Leben.