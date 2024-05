FC 24: HSV weiter zweitklassig - Das wurde aus der letzten Erstliga-Startelf

Mittelfeld: Matti Steinmann

In der 2. Liga verlor er seinen Status als Stammspieler, spätestens unter Titz-Nachfolger Hannes Wolf stand er hinten an. In Folge einer Rückrunden-Leihe nach Dänemark gab es den Abgang. Seitdem ist der Halbfinne ein kleiner Weltenbummler: Neuseeland, Indien und Australien stehen in seiner Vita. Seit Sommer 2023 kickt er jedoch wieder in der Heimat und tritt mit Drochtersen/Assel in der Regionalliga gegen die Zweitvertretung des HSV an. IMAGO/Claus Bergmann