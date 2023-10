Nach schwachem Start: Bayern verlieren in Athen

Die Basketballer des FC Bayern München haben auch das zweite Auswärtsspiel der Saison verloren. Am Donnerstag unterlag die Mannschaft von Trainer Pablo Laso in der Euroleague bei Panathinaikos Athen mit 71:78 (30:37), nachdem sich die Bayern in der BBL in Oldenburg geschlagen geben mussten.

Topscorer der Partie: Bayerns Leandro Bolmaro. IMAGO/sportworld