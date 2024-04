Mateta beweist Torriecher: Palace zwingt Newcastle in die Knie

Crystal Palace stellte seine momentan starke Form auch gegen Newcastle United unter Beweis. Großen Anteil am 2:0-Sieg gegen Newcastle United hatte dabei der Ex-Mainzer Mateta.

Lange Zeit mischte Newcastle in der Premier League oben mit, mittlerweile aber haben die Magpies weder mit Meister- noch Champions-League-Rennen etwas am Hut, das internationale Geschäft hat man aber nicht abgehakt. Am Mittwoch war Newcastle United bei Crystal Palace gefordert, das sich nach einer Minikrise zuletzt mit Siegen gegen Liverpool (1:0) und West Ham (5:2) wieder in guter Form präsentiert hat.

Diese gute Form bekam nun auch Newcastle zu spüren, im Selhurst Park sahen sich die Gäste vom Anpfiff weg gehörigem Druck ausgesetzt. Palace war griffig in den Zweikämpfen, kombinationssicher und hatte den Vorwärtsgang eingeschaltet. Die Hausherren kamen auch rasch zu einem klaren Chancenplus, nur fehlte es lange Zeit an Durchschlagskraft.

Starker Spielzug bricht den Bann

Ein wunderbarer Spielzug in Durchgang zwei brach jedoch den Bann: Die Eagles kombinierten sich über die linken Seite schnell und direkt nach vorne, dann hebelten Ayew und Mateta mit einem klugen wie präzisen Doppelpass die gegnerische Abwehr aus - der ehemalige Bundesligaspieler Mateta (24 Tore in 67 Spielen für den 1. FSV Mainz 05) ließ sich im Strafraum nicht zweimal bitten und vollstreckte eiskalt ins linke Eck zur verdienten Führung (55.).

Auch danach blieb das Team von Oliver Glasner die bessere Mannschaft, wenngleich man sich etwas mehr auf Ergebnisverwaltung konzentrierte. Newcastle wiederum zeigte sich bemüht, wirkte in seinen Offensivaktionen aber recht unbeholfen und kam nicht wirklich zu Abschlüssen.

Aufregung gab es nach 76 Minuten, als Longstaff nach hauchzartem Kontakt mit Hughes im Sechzehner zu Boden ging und lautstark Elfmeter forderte. Schiedsrichter Thomas Bramall entschied aber auf Abstoß, zeigte dem Protestierer Gelb und wurde anschließend durch den VAR-Check in seiner Bewertung bestätigt.

Kurz vor Schluss war dann ein energischer Ballgewinn von Hughes der Ausgangspunkt des 2:0-Endstands, den abermals Mateta besorgte (88.). Crystal Palace reist damit mit drei Siegen im Rücken am Samstag (16 Uhr) zum FC Fulham, Newcastle hat zur gleichen Zeit Schlusslicht Sheffield United zu Gast.