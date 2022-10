Overtime-Krimi in Hamburg: Bayern kassiert erste Saisonniederlage

Die Basketballer des FC Bayern München haben die erste Saisonniederlage in der Bundesliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri unterlag am Samstag bei den Veolia Towers Hamburg mit 78:81 (69:69, 37:32) nach Verlängerung.

Bester Werfer der Hamburger in einer extrem spannenden Partie war Kendale McCullum mit 31 Zählern. Für die Gäste erzielte Cassius Winston 25 Punkte. Neuer Tabellenführer sind die Telekom Baskets Bonn, die ihr Auswärtsspiel bei den weiter sieglosen Löwen Braunschweig 79:72 (40:36) gewannen und den dritten Sieg im dritten Spiel feierten.

Die Hamburger starteten mit einer starken Abwehrleistung in die Partie. Immer wieder erzwangen die Hanseaten Turnover, die sie dann auch erfolgreich abschlossen. Von 6:6 zogen die Towers über 17:6 auf 25:13 am Ende des ersten Viertels davon. In der Folge stabilisierten die Bayern aber ihr Spiel. Nationalspieler Andreas Obst brachte die Münchner per Dreier wieder mit 32:30 in Führung. Die zweite Halbzeit spiegelte den ersten Abschnitt wider. Hamburg dominierte das dritte Viertel, München das vierte. In der Overtime hatten die Towers dann das glücklichere Ende für sich.

Den ersten Saisonsieg feierten derweil die Fraport Skyliners. Die Frankfurter gewannen beim Syntainics MBC in Weißenfels mit 79:77 (39:43). J.J. Frazier gelang fünf Sekunden vor dem Ende der entscheidende Korb für die Gäste. Die Würzburg Baskets siegten bei den Niners Chemnitz 86:81 (46:41).

Die Samstagsspiele in der Übersicht

Löwen Braunschweig - Telekom Baskets Bonn 72:79 (36:40). - Beste Werfer: Krämer (20 Punkte), Tischler (13), Hobbs (10) für Braunschweig - Kratzer (24), Shorts (15), Herrera (11), Delany (11) für Bonn. - Zuschauer: 2252.

Syntainics MBC Weißenfels - Fraport Frankfurt 77:79 (43:39). - Beste Werfer: Clyburn (21 Punkte), Jones (19), Darden (15), Mushidi (10) für Weißenfels - Geben (23), Beliauskas (15), Obiesie (14), Frazier (13) für Frankurt. - Zuschauer: 2150.

Niners Chemnitz - Würzburg Baskets 81:86 (41:46). - Beste Werfer: Yebo (28 Punkte), Velicka (12), Susinskas (12) für Chemnitz - Whittaker (24), Bryce (16), Hunt (16), Welp (12), Williams (10) für Würzburg. - Zuschauer: 3659.

Veolia Towers Hamburg - Bayern München 81:78 (69:69, 32:37) n.V. - Beste Werfer: McCullum (31 Punkte), Childs (13), Samar (12) für Hamburg - Winston (25), Lucic (14), Gillespie (11), Obst (10) für München. - Zuschauer: 3400.