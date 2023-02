Vier Scorerpunkte: Matchwinner Stützle überragt bei Senators-Comeback

Die Ottawa Senators haben ihren 4:3-Sieg über die Calgary Flames vor allem Tim Stützle zu verdanken. Auch Moritz Seider zählte zu den Gewinnern. Die NHL am Dienstagmorgen.

Scorerpunkte 50 bis 53: Tim Stützle. NHLI via Getty Images

Stützle sammelte beim 4:3-Sieg der Senators nach Verlängerung gegen die Flames gleich vier Scorerpunkte und stellte sein Konto auf 53. Der 21-jährige Viersener legte die ersten drei Treffer Ottawas auf und traf dann in der Overtime nach 1:55 Minuten zum Sieg für die Hauptstädter im kanadischen Duell. Die Senators sahen gut zwei Minuten vor Schluss noch wie der sichere Verlierer aus, kamen dann aber durch Drake Bratherson und Alex DeBrincat per Doppelschlag (58., 59.) noch zum 3:3 - beide Male hatte Stützle per Assist großen Anteil.

Zufrieden war er dennoch nicht. Er fühle sich "nicht großartig, um ehrlich zu sein", sagte Stützle. "Ich habe mich ein paar Mal richtig geärgert, aber am Ende haben wir es hinbekommen."

Kein Novum für den jungen deutschen NHL-Stürmer: Schon Ende Januar hatte Stützle beim 5:4 bei den Montreal Canadiens vier Punkte geholt. Seine Senators sind insgesamt im Aufwind, es war der fünfte Sieg im sechsten Spiel. Für eine Play-off-Teilnahme wird es aber aller Voraussicht nach nicht mehr reichen. Ottawa belegt in der Atlantic Division den vorletzten Platz.

WM-Teilnahme offen

Ob eine frühe Sommerpause zu einer WM-Teilnahme Stützles im führen wird, ließ der Shooting-Star zuletzt offen.

Moritz Seider setzte mit den Detroit Red Wings derweil den Aufwärtstrend fort. Durch ein 6:1 bei den Vancouver Canucks gelang am Montag (Ortszeit) bereits der dritte Sieg in Folge. Seider legte die Führung zum 1:0 auf, es war schon seine 26. Vorlage in dieser Saison.

JJ Peterka fehlte beim 2:5 der Buffalo Sabres bei den Los Angeles Kings im Aufgebot der Gäste.