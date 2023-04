Osnabrück in Feierlaune: "Heute waren wir besser als die beste Mannschaft der Liga"

Im Kampf um den Aufstieg hat sich der VfL Osnabrück nach zwei Niederlagen in Serie zurückgemeldet und wichtige Punkte gesammelt. Gegen Spitzenreiter Elversberg stand am Ende ein wichtiger 1:0-Sieg.

Fünf Siege in Folge zum Rückrundenauftakt und nur eine Niederlage in den ersten drei Monaten des Kalenderjahres 2023. Durch diese starke Serie war der VfL Osnabrück tabellarisch regelrecht in die Höhe geschossen. Nach zuletzt zwei Niederlagen, einem 0:1 gegen Dresden und der klaren 0:3-Klatsche in München, schien diese positive Entwicklung aber zu stagnieren.

Im Spitzenspiel gegen Elversberg hat sich der VfL nun zurückgemeldet. Beide Mannschaften lieferten sich vor 13.782 Zuschauern an der Bremer Brücke einen regelrechten Schlagabtausch, mit dem besseren Ende für die Niedersachsen. Ba-Muaka Simakala erzielte nach Vorarbeit des eingewechselten Jannes Wulff den umjubelten Siegtreffer. Zufrieden zeigte sich daher auch Tobias Schweinsteiger, der seinen 15. Drittliga-Sieg als Chefcoach des VfL feiern konnte. "Meine Jungs sind mit einer guten Einstellung ins Spiel gegangen und haben auch schwierige Phasen überstanden", lobte der Trainer nach der Partie am Mikrofon von "MagentaSport".

Schweinsteiger: "Elversberg kann schon richtig was"

Eine solch schwierige Phase gab es für die Lila-Weißen, die über die gesamte Spielzeit ein klares Chancen-Plus verzeichnen konnten, besonders zum Start der zweiten Hälfte. Bei den Möglichkeiten von Kevin Koffi und Maurice Neubauer musste Torhüter Philipp Kühn gleich zweimal entscheidend eingreifen. "Elversberg kann schon richtig was, fußballerisch und auch läuferisch", kommentierte Schweinsteiger. "Deswegen stehen die zu Recht da oben."

Ein Lob für den Gegner, das auch Osnabrücks Mittelfeldmotor Sven Köhler teilte. "Elversberg ist eine Top-Mannschaft, wahrscheinlich die beste der Liga", kommentierte der 26-Jährige gegenüber den vereinseigenen Medien. "Aber heute waren wir besser als die beste Mannschaft der Liga."

Heute wünsche ich ihnen einen schönen Abend und morgen trainieren wir um 11 Uhr. Tobias Schweinsteiger

Und zu den besten Mannschaften der Liga gehört auch weiterhin der VfL Osnabrück. Durch den Sieg haben die Lila-Weißen nun 54 Zähler auf dem Konto, der Rückstand auf den Relegationsplatz (die Mannschaft des SC Freiburg II ist nicht aufstiegsberechtigt) beträgt nur zwei Punkte. Zu sehr belohnen will Schweinsteiger seine Truppe allerdings nicht. "Heute wünsche ich ihnen einen schönen Abend und morgen trainieren wir um 11 Uhr", so der Trainer.

Die nächste Chance auf Punkte im Aufstiegskampf hat der VfL am kommenden Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Beim Halleschen FC soll dann die weiter an der Mission Aufstieg gefeilt werden.