Osnabrück holt Energie-Torjäger Engelhardt

Der VfL Osnabrück hat Erik Engelhardt verpflichtet. Der treffsichere Regionalliga-Stürmer kommt aus Cottbus.

Engelhardt hat in der Regionalliga Nordost durch 19 Tore und 14 Vorlagen in 34 Punktspielen auf sich aufmerksam gemacht. Seine Wahl fiel auf den VfL Osnabrück, der trotz "diverser attraktiver Angebote" anderer Klubs den Zuschlag erhielt, wie Sportdirektor Amir Shapourzadeh in einer Mitteilung der Niedersachsen darlegt. "Wir freuen uns sehr, dass wir einen Spieler mit diesen besonderen Offensiv-Qualitäten für uns gewinnen konnten." Der 24-jährige Angreifer passe "spielerisch und menschlich zu einhundert Prozent hierher".

Der aus Kulmbach stammende Engelhardt wurde beim 1. FC Nürnberg ausgebildet. 2019 zog es ihn zu Hansa Rostock. In zwei Drittliga-Jahren absolvierte er 13 Pflichtspiele, ihm gelang dabei ein Tor. Nach dem Zweitliga-Aufstieg zog es ihn in die Regionalliga nach Cottbus, nun wagt er einen erneuten Anlauf in der 3. Liga.

"Mit dem VfL Osnabrück habe ich mich für einen Verein entschieden, bei dem es für mich in jeder Hinsicht passt", sagt der Neuzugang.