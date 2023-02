Real bleibt in der Spur - Beeindruckendes La-Liga-Debüt eines 18-Jährigen

Real Madrid trotzte dem eng getakteten Terminkalender und fuhr am Samstagabend den vierten Pflichtspielsieg in Serie ein. Bei CA Osasuna hinterließ in den Schlussminuten besonders Debütant Rodriguez bleibenden Eindruck.

Die Belastung nagt an Real Madrid, das das Gastspiel bei Osasuna unter anderem ohne Kroos und Tchouameni (beide fehlten krankheitsbedingt) sowie Benzema (angeschlagen nicht im Kader) angehen musste. Die Königlichen bestritten am Samstagabend bereits ihr 14. Pflichtspiel seit dem Re-Start nach der Winter-WM. Zum Vergleich: Bayern München steht bei acht Auftritten - so viele hatte Real alleine im Januar.

Und obwohl die Blancos den vierten Sieg am Stück feierten, ist die Titelverteidigung in La Liga schon Mitte Februar ein gutes Stück entfernt. Sollte Erzrivale Barcelona am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartungsgemäß Kellerkind Cadiz zu Hause schlagen, wären es weiter acht Punkte Rückstand für Real.

Die erste dicke Chance im El Sadar, in dem 21.668 Zuschauer für mächtig Stimmung sorgten, hatte Vinicius Junior. Der Brasilianer setzte gegen Herrera zum Tunnel an, blieb aber nur zweiter Sieger (10.). Das erste Ausrufezeichen bei Osasuna setzte kurz vor der Pause der Kroate Budimir, der wuchtig links am Tor vorbeischlenzte (43.).

Mit dem Seitenwechsel nahm die teils hitzige Partie an Fahrt auf. Rodrygo schlenzte die Kugel kurz nach Wiederanpfiff knapp rechts vorbei (46.), ein vermeintlicher Treffer von Vinicius Junior wurde wegen einer Abseitsstellung zu Recht einkassiert (52.). Vinicius Junior blieb auffälligster Akteur, zeigte sich aber zu verspielt - Herrera verwehrte dem Tempodribbler zwei Riesenchancen (57., 74.).

Moi Gomez an den Pfosten - Rodriguez gleich mittendrin

Dazwischen schnupperte Osasuna zweimal am Führungstreffer, doch Moi Gomez traf nur den Pfosten, Moncayola fehlten bei einem Volley Zentimeter (62., 65.). In der Schlussviertelstunde hatte Vinicius Junior doch noch einen genialen Moment, als er auf Fede Valverde zurücklegte - der Uruguay traf rechts ins Eck (78.).

Bleibenden Eindruck hinterließ in den Schlussminuten aber vor allem Reals La-Liga-Debütant Rodriguez. Der 18-Jährige legte eine Minute nach seiner Einwechslung perfekt auf Vinicius Junior, der vermeintlich das 2:0 erzielte. Der Treffer wurde nachträglich vom VAR einkassiert. Kein Problem für Rodriguez, der in der Nachspielzeit mit aggressivem Pressing den Ball hoch eroberte und sofort Asensio in den Lauf legte - 2:0 (90.+2). Nach seinem ersten Scorerpunkt bei der Premiere schnappte sich der strahlende Rodriguez direkt den Spielball.

Auf Real wartet am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) schon das nächste schwere Pflichtspiel. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League geht es an der Anfield Road gegen Liverpool. Es ist die Neuauflage des Endspiels der Vorsaison.