"Ich mache die richtigen Aktionen": Franz Wagner überragt gegen die Knicks

Franz Wagner erzielt beim Sieg seiner Orlando Magic gegen die New York Knicks einen Saisonbestwert von 32 Punkten. Für Dennis Schröder läuft es weniger gut. Die NBA am Samstagmorgen.

Weltmeister Franz Wagner spielt in der NBA weiterhin groß auf. Mit einem persönlichen Saisonbestwert von 32 Punkten führte der 22-Jährige seine Orlando Magic am Freitag (Ortszeit) zum 117:108-(55:44)-Heimerfolg über die New York Knicks. Wagner holte sich zudem neun Rebounds und verzeichnete vier Ballgewinne. In den vergangenen fünf Partien hat er durchschnittlich 26,8 Zähler aufgelegt. "Ich spiele aggressiv und mache die richtigen Aktionen - wenn du das tust, spielst du dir auch einfache Würfe heraus", sagte Wagner über seinen Lauf.

Allein im Schlussabschnitt markierte der Flügelspieler zehn Punkte und baute die Führung Orlandos immer wieder in den zweistelligen Bereich aus. "Die Knicks haben im vierten Viertel einen Lauf hingelegt, wir haben aber unsere Ruhe bewahrt", sagte Wagner zur Leistung seines Teams vor 19.587 Zuschauern. Noch nie waren in der Team-Geschichte Orlandos mehr Zuschauer zu einem Heimspiel gekommen. Franz' Bruder Moritz Wagner kam auf sieben Punkte und elf Rebounds, bei den Knicks erzielte Isaiah Hartenstein sieben Zähler.

Theis' Clippers in Form - OKC sowieso

Die Magic belegen in der Eastern Conference den fünften Platz, die Toronto Raptors um Basketball-Weltmeister Dennis Schröder rangieren hingegen weiter außerhalb der Play-off-Ränge. Das Team aus Kanada verlor mit 118:120 (53:68) beim Spitzenreiter Boston Celtics. 32 Sekunden vor Spielende traf Bostons Luke Kornet zur entscheidenden 118:116-Führung. Schröder ging zum zweiten Mal nacheinander von der Bank aus ins Spiel und markierte 15 Zähler sowie neun Assists.

Daniel Theis fuhr mit den Los Angeles Clippers einen 117:106 (59:54) über die Memphis Grizzlies ein. Theis kam auf fünf Punkte und zwei Blocks. Durch elf Siege aus den vergangenen 13 Partien haben sich die Clippers in der Western Conference auf den vierten Platz hochgearbeitet.

Das Überraschungsteam der NBA bleiben die Oklahoma City Thunder. Der Tabellenzweite des Westens bezwang die Denver Nuggets auswärts mit 119:93 (54:48) und stoppte den Erfolgslauf des Titelverteidigers von sechs Siegen in Serie. Der kanadische Nationalspieler Shai Gilgeous-Alexander führte die Thunder mit 40 Punkten an.