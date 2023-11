Orlando bricht ein - Wembanyama und Co. siegen spät bei den Suns

Gegen die Clippers liegen die Orlando Magic im Schlussviertel lange vorne, am Ende gibt es dennoch die erste Niederlage für zwei deutsche Weltmeister.

Franz Wagner und Moritz Wagner haben in der NBA die zweite Niederlage nacheinander kassiert. Mit den Orlando Magic verloren die Brüder aus Berlin am Dienstagabend (Ortszeit) 102:118 bei den Los Angeles Clippers, nachdem sie sich tags zuvor bei den Lakers mit 103:106 geschlagen geben mussten. Das Team aus Florida war mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Franz Wagner erzielte 14 Zähler und acht Rebounds. Sein älterer Bruder Moritz, der mit 14 Minuten deutlich weniger Spielzeit hatte, kam auf 13 Punkte.

Isiah Hartenstein feierte mit den New York Knicks derweil wieder ein Erfolgserlebnis und gewann mit seinem Team bei den Cleveland Cavaliers mit 109:91. Der 25-Jährige markierte 13 Punkte und sieben Rebounds, es war seine bisher beste Saisonleistung. Die Knicks haben nach vier Partien mit zwei Erfolgen und zwei Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz.

Die San Antonio Spurs mit Toptalent Victor Wembanyama feierten einen 115:114-Erfolg gegen die Phoenix Suns. Der 19-jährige Franzose, der dieses Jahr im Draft an Position eins gezogen worden war, erzielte 18 Punkte sowie 8 Rebounds und brachte die Spurs kurz vor Spielende mit einem Dunk auf einen Punkt heran. Den Schlusspunkt setzte Keldon Johnson, der Kevin Durant den Ball abnahm und 1,2 Sekunden vor Schluss zum Sieg traf. Es war für die Spurs die einzige Führung im gesamten Spiel. Suns-Trainer Frank Vogel wetterte nach dem Spiel gegen die Schiedsrichter, die nach seiner Ansicht in der spielentscheidenden Szene ein Foul gegen Durant nicht gepfiffen hatten.