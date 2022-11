Orban lädt ukrainische Geflüchtete zum Donezk-Spiel ein

Das Spiel gegen Schachtar Donezk ist für RB Leipzigs Kapitän Willi Orban nicht nur sportlich von Bedeutung. Auch seine Unterstützung für die vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainer spielt an diesem Abend eine Rolle.

Die Tatsache, dass die Champions-League-Partie zwischen Schachtar Donezk und RB Leipzig am Mittwochabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) kriegsbedingt im polnischen Warschau ausgetragen werden muss, nannte Willi Orban "einen außergewöhnlichen Umstand in einer außergewöhnlichen Zeit".

Schon vor Monaten hatten er und weitere Common-Goal-Mitglieder das "Team Up For Ukraine Emergency Response" gegründet, das über gezielte Kooperationen mit gemeinnützigen Organisationen junge geflüchtete Menschen aus der Ukraine bei ihrer Integration in ost- und westeuropäischen Empfängerländern unterstützt.

Vorreiter Juan Mata: Wissenswertes zu Common Goal

Das Champions-League-Gruppenspiel gegen Schachtar Donezk nutzen Orban und Common Goal nun, um ein weiteres Zeichen der Solidarität mit vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine zu setzen. Zu den erwarteten Zuschauern zählen auf persönliche Einladung des RB-Abwehrchefs sowie seines Teamkollegen Xaver Schlager hin zehn junge Menschen, die nach kriegsbedingter Flucht aus der Ukraine mittlerweile ein neues Zuhause in Warschau gefunden haben und dort an Straßenfußball-Angeboten der NGO Trenuj Bycie Dobrym teilnehmen. Das Projekt ist Teil der "Team Up For Ukraine"-Initiative von Common Goal, für die Orban einen Teil seines Gehalts spendet.

"Der Krieg in der Ukraine hat das Leben vieler Menschen grundlegend verändert - allen voran Millionen von Ukrainern und Ukrainerinnen, die gezwungen sind, ihr Land zu verlassen. Da sollte es selbstverständlich sein, dass man ihnen hilft, in europäischen Nachbarländern wie Polen, Ungarn oder Rumänien oder auch bei uns in Deutschland ein neues Leben aufzubauen", sagte der 29-Jährige und erklärte: "Mit der 'Team Up For Ukraine'-Initiative wollen wir dazu einen kleinen Teil beitragen und die integrative Kraft des Fußballs bestmöglich nutzen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa zu stärken."

Über diesen Link können Sie die Initiative von Common Goal unterstützen